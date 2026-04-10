Palestine, antifascisme : deux manifestations prévues à Montpellier ce samedi

Ce samedi 11 avril, deux manifestations auront lieu à Montpellier : l’une à 14 h 30 sur la Comédie contre la loi Yadan, l’autre à 20 heures à Saint-Eloi, contre la “fascisation de la société”

14h30, place de la Comédie (côté Office de tourisme) : contre la loi Yadan

La mobilisation s’organise à quelques jours de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, prévu les 16 et 17 avril. Co-déclarée par BDS-Urgence Palestine Montpellier, La Libre Pensée, Révolution Permanente, Le Poing Levé, RUSF et d’autres organisations, la manifestation vise à faire pression contre l’adoption de cette proposition de loi.

Ses opposants lui reprochent de criminaliser le soutien à la Palestine. Le texte, qui s’appuie notamment sur des notions comme la « provocation implicite », pourrait selon eux exposer à des poursuites pénales des slogans couramment scandés dans les cortèges pro-palestiniens — jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Le rassemblement intervient aussi en réaction à l’adoption, en mars 2026, d’une loi par la Knesset autorisant la peine de mort par pendaison pour des Palestiniens condamnés pour faits qualifiés de terrorisme. Une pétition contre la loi Yadan a déjà recueilli plus de 600 000 signatures — l’objectif affiché est le million. Elle est accessible sur le site bdsfmontpellier.org

20h, Saint-Eloi : marche antifasciste

En soirée, une marche « manifestive » est appelée dans le quartier Saint-Eloi. L’initiative fait suite à plusieurs incidents signalés dans le secteur : une agression à coups d’œufs mi-février, puis la découverte de tags néonazis à proximité. Un témoignage circule depuis, celui d’un habitant pris pour cible depuis un véhicule en rentrant du travail, qui dit avoir eu peur d’être identifié « comme arabe » par ses agresseurs.

Les organisateurs situent ces faits dans un contexte plus large de « fascisation de la société ». Rendez-vous à 20h, Saint-Eloi.

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