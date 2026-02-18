CultureSociete
 En Bref

Pendant que la classe politique pleure un fasciste, le Carnaval des Gueux fait danser Montpellier

Le Poing Publié le 18 février 2026 à 11:13 (mis à jour le 18 février 2026 à 17:08)
Pour cette édition 2026, C'est une effigie de Marine Le Pen qui a été brûlée. ("Le Poing")

Environ un millier de personnes a défilé de manière festive dans les rues de Montpellier ce mardi 17 février à l’occasion du Carnaval des Gueux, qui n’a rien perdu de son caractère subversif : une effigie de Marine Le Pen a fini par être brûlée devant la cathédrale Saint-Pierre

Non, toute la France n’est pas impressionnée par le bruit des bottes. Pendant que les députés de l’Assemblée nationale observaient une minute de silence “en l’honneur” d’un néonazi, les Montpelliérain·es préparaient leur costume, comme chaque année, pour le traditionnel Carnaval des Gueux, antifasciste par essence ! C’est un millier de personnes qui a défilé en musique dans les ruelles du centre-ville de Montpellier ce mardi 17 février, avant de bruler une effigie de Marine Le Pen et trois poubelles devant la cathédrale Saint-Pierre, taguée plusieurs fois. Une édition plus fréquentée que les précédentes, qui donne raison au fameux dicton, “jamais répression ne tuera Karnaval !” A noter néanmoins, quelques blessés à cause du feu, mais dont les jours ne sont pas en danger.

Petit historique du Karnaval des Gueux

