PLUi de la Métropole de Montpellier : un avis défavorable pour la bétonisation de Sablassou

La commission qui a mené l’enquête publique relative au Plan Local d’Urbanisme intercommunal-Climat (PLUiC) de la Métropole de Montpellier a donné un avis défavorable quant au déplacement de la clinique du parc, à Castelnau-le-Lez, sur le secteur de Sablassou, ce qui réjouit les riverains mobilisés depuis deux ans contre ce projet mettant en péril “les terres les plus fertiles de l’agglomération” selon eux

Le rapport de la commission d’enquête sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal-Climat (PLUiC) de la Métropole de Montpellier a été rendu public ce vendredi 23 mai, avec des avis défavorables pour quatre Opérations d’Aménagement et de Programmation (OAP), dont celle concernant les terres de Sablassou à Castelnau-le-Lez. Pour rappel, riverains et élus d’opposition sont mobilisés depuis deux ans contre le déplacement de la clinique hospitalière du parc sur cette zone naturelle aux terres très fertiles, et proposent à la place d’y installer des agriculteurs pour nourrir cantines et Ehpad de la commune.

La commission souligne dans son rapport plusieurs points de vigilance, notamment un risque d’inondation “insuffisamment pris en compte”, et un trafic automobile local “très congestionné” susceptible de gêner l’accès des secours. Le site est également qualifié de zone “à haute qualité environnementale”.

Dans un communiqué rédigé après la parution de ce rapport, Sablassou Association, qui réunit des riverains opposés au projet, “se réjouit de ces conclusions qui vont dans le sens des observations communiquées dès la précédente enquête publique sur la création d’une réserve foncière à Sablassou qui s’était conclue par un avis défavorable en août 2024.” Celle-ci avait alors recueillie près d’un millier de contributions défavorables.



Plus loin, l’association écrit : “A la lecture du rapport, nous ne pouvons imaginer que la métropole passe outre un avis défavorable aussi argumenté lors du prochain conseil prévu le 16 juillet. Nous espérons qu’elle se montrera à la hauteur des enjeux climatiques des prochaines décennies. L’association Sablassou reste plus que jamais mobilisée pour que le projet de création de l’OAP Sablassou soit définitivement abandonné.”

