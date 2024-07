“Pour une Sécurité Sociale de l’Alimentation dans le lodévois”, avec Dominique Paturel | Vidéo

La chercheuse et membre du collectif Démocratie Alimentaire Dominique Paturel était invitée ce mercredi 10 juillet au tiers lieu La Distillerie à Lodève, pour une présentation des différents enjeux autour de la Sécurité Sociale de L’ Alimentation.

Une discussion s’en est suivie sur la mise en place d’un tel projet dans le lodévois.

