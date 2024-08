Près de Minerve, la Commune du Maquis organise ses rencontres pour l’émancipation

La Commune du Maquis, tout près de Minerve dans l’ouest héraultais, organise du 10 au 15 août ses rencontres pour l’émancipation. Au programme, rencontres, projections, conférences, débats et concerts.

Petite fédération rurale installée sur le hameau de Bois-Bas, près de Minerve, la Commune du Maquis regroupe près de 80 personnes physiques, dans une optique d’autogestion et de dépassement de la propriété privée. Tous les étés y ont lieu les rencontres pour l’émancipation, où s’enchainent projections, conférences, débats et concerts, sur un lieu qui propose buvette, restauration et camping à prix libre, et même quelques places en chambres et gîtes (pour lesquelles il faut néanmoins réserver à l’adresse culturedumaquis@riseup.net.) C’est cette année du 10 au 15 août que se dérouleront les rencontres. Programme jour par jour avec Le Poing.

Samedi 10 août

À partir de 17h commencera une rencontre sur l’actualité du Réseau de surveillance des entreprises d’armement, avec une discussion sur les perspectives d’action contre le militarisme et l’économie de guerre.

Le film « De la conquête » de Franssou Prenant, sur l’entreprise coloniale de conquête de l’Algérie par la France, entre 1830 et 1848, sera projeté dès 21h30.

Dimanche 11 août

La journée commencera dès 10h30 par une présentation de « Alors nous irons chercher la beauté ailleurs », nouveau livre de Corinne Morel Darleux, essayiste et romancière engagée dans de nombreux réseaux écologistes, libertaires et paysans.

À partir de 17h Fabien Lebrun et Nedjib Sidi Moussa viendront discuter et débattre de l’Éducation Nationale et de quelques un de ses maux. Le premier est un sociologue auteur d’un texte très critique sur l’usage du numérique, en train d’en préparer un second sur les conséquences écologiques et géopolitiques de ces technologies, notamment via l’extraction de métaux au Congo. Le second est l’auteur du récit « Le remplaçant : journal d’un prof (précaire) de banlieue ».

Et pour 21h30, ce sera la projection du film « Fellah’in » de Horia Selamnia, plongée dans le quotidien populaire algérien de la première décennie du XXIème siècle.

Lundi 12 août

À 11h, Ritchy Thibaut, porte parole du collectif Peuple Révolté et du groupe Pour une Écologie Populaire et Sociale (PEPS), qui se définit lui-même comme gitan, gilet jaune, écologiste et dans un cheminement révolutionnaire, viendra discuter avec les participant.es aux rencontres.

À partir de 17h Anatole Lucet viendra présenter son livre « Communauté et révolution chez Gustav Landauer », qui propose de s’intéresser à la construction d’un socialisme anti autoritaire dans le pluralisme de petites communautés dissidentes, sans attendre la Révolution à grande échelle.

Enfin Lucie Taffin donnera un concert à partir de 21h30, à l’accordéon et à la voix.

Mardi 13 août

Dès 11h Charles MacDonald viendra présenter son livre « Anthropologie critique, perspectives libertaires ».

À 17h, Isabelle Attard viendra faire part de son parcours, de la députation EELV à la publication de son livre « Comment je suis devenue anarchiste ? », avant d’entamer une exploration des différentes formes prises par l’anarchisme contemporain. Retrouvez par ici notre papier sur une précédente venue d’Isabelle Attard à Montpellier, autour du même ouvrage.

Pour finir la journée, Christian Leduc chantera dès 21h30 les racines libertaires de l’Histoire sociale, de 1871 à nos jours, de Paris à la Kanaky en passant par Barcelone, l’Ukraine, Chicago et Athènes.

Mercredi 14 août

Edward Castleton, chercheur et enseignant en histoire et en philosophie associé à l’université de Franche-Comté, donnera une conférence sur « Proudhon, Bakounine, et la place géopolitique de la Russie en Europe »

L’autrice Vanina viendra ensuite débattre à partir de 17h de son ouvrage « Les leurres du postmodernisme contre la réalité sociale des femmes »

Puis concert de chanson française dès 21h30

Jeudi 15 août

À 11h commencera une discussion introduite par Vincent Jannot, sur l’accaparement des terres agricoles.

