Procédure-bâillon : l’extrême droite attaque Le Poing, soutenez la presse indépendante !

Les néonazis du Bloc montpelliérain n’assument pas d’être… des néonazis. L’un de ses militants attaque Le Poing en justice pour diffamation, furieux qu’un militant syndical l’ait désigné comme son agresseur. Le Poing en a vu d’autres, mais cette fois encore, nous avons besoin de votre soutien.

Depuis plus de dix ans, Le Poing documente sans relâche les méfaits de l’extrême droite de rue à Montpellier, qui oscille entre dissimuler son racisme ou assumer sa bêtise. Le Bloc montpelliérain opte clairement pour la seconde option : saluts hitlériens, stickers de tanks nazis proclamant que « Montpellier, c’est l’Allemagne », opération commando dans un bar communiste à Alès, etc.

En janvier 2024, ses membres s’invitent à un rassemblement d’agriculteurs à Montpellier pour intimider journalistes et militants sur le thème « Ici, c’est les Blancs », avant d’être expulsés par les organisateurs. Quelques mois plus tard, en juin 2024, ils tabassent un militant syndical. Bilan : une dent cassée et 42 jours d’ITT. Le Poing révèle immédiatement les prénoms et l’initiale des noms figurant dans la plainte de la victime. L’un d’eux écope de dix mois de prison avec sursis (l’appel est en cours), tandis qu’un autre, Dorian M., non poursuivi, nous attaque pour diffamation. Le procès aura lieu le 21 octobre 2025 à 13h30, à la 17e chambre du tribunal de Paris. Nous maintenons toutes nos informations, reprises par Mediapart.

Cette plainte s’inscrit dans la longue série de procédures-bâillons qui visent à intimider les médias indépendants. Le Poing enquête sur les violences d’État, les dérives sectaires, les agressions d’extrême droite, les luttes sociales, les combines politiques, etc. Malgré les menaces, malgré les pressions, aucun tribunal ne nous a jamais condamnés, car notre travail, en libre accès, est sérieux. Cette attaque ne vise pas à établir la vérité, mais à bâillonner un média indépendant qui ne baisse pas les yeux. Face à l’extrême droite, votre soutien est vital : partagez nos articles, faites un don !

