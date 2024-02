Procès pour apologie du terrorisme à Montpellier : Abdel. L. condamné à 12 mois de prison avec sursis simple

Le 4 novembre dernier, Abdel L., un militant décolonial, avait fait une prise de parole à la fin d’une manifestation de soutien à la Palestine dans laquelle il avait parlé de l’attaque du Hamas du 7 octobre comme d’un “acte héroïque de la résistance palestinienne”. Il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis simple, et il sera inscrit au Fichier des auteurs d’infractions terroristes (Fijait)

Son procès avait eu lieu le 8 février dernier au Tribunal d’Instance de Montpellier. Abdel L., militant décolonial, était accusé d’apologie du terrorisme pour avoir qualifié, le 4 novembre dernier, lors d’une manifestation de soutien à la Palestine, l’attaque du Hamas du 7 octobre “d’acte héroïque”, “d’acte de résistance”,de “réponse proportionné” et de “battement d’aile de papillon”.

Le procureur avait alors requis douze mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire intégral et un stage de citoyenneté à effectuer. Ce mercredi 21 février, le tribunal a tranché : Abdel L. a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Le tribunal a motivé sa décision par le fait que le parlement européen avait employé le terme “d’attaque terroriste” pour qualifier les évènements du 7 octobre, et que le prévenu incitait à “porter un jugement favorable” à ces actes.

Il a donc été condamné à 12 mois de prison intégralement assortis d’un sursis simple, et de trois ans inéligibilité. Il sera également inscrit au Fichier des auteurs d’infractions terroristes (Fijait), ce qui l’astreint à communiquer aux autorités tout déménagement ou déplacement à l’étranger.



Concernant les demandes des parties civiles, il a également été condamné à verser un euro symbolique à l’association Famille enfance partage solidarité, ainsi que 500 au titre de préjudice plus 400 euros au titre des frais de procédure à trois autres d’entre elles (Avocats sans frontières, Organisation juive européenne et Bureau National de Vigilence contre l’antisémitisme). Il ne sait pas encore s’il va faire appel.

