Rap à Montpellier : L’Âne Solo veut transformer son cours de dissection de poulet en album

Après avoir sillonné les routes avec son spectacle entre le rap et le théâtre, le professeur Hassan Bal (c’est pas cher) cherche à graver ses calembours et ses rimes sur un CD pour faire profiter de son cours de dissection verbale du corps “poulicier” au plus grand nombre. Pour se faire, il a lancé une campagne de financement participatif

Au Poing, on est fan du spectacle, qui débute en général par : « Bonjour, je suis chercheur à l’université Vaul-Paléry, et je viens faire un cours de dissection aviaire, mais je n’ai qu’une formation de professeur de lettres. Rassurez-vous, le saignement n’est que lexical, parce que les mots filent » De là commence un cours universitaire un peu particulier, qui tente de répondre à la question suivante : que faire d’un poulet quand il présente une forte propension à l’agressivité envers ses congénères ?

Ici, pas question d’élevage industriel, quoique… Les lettres, « P.O.U.L.E.T. », sont écrites sur le tableau professoral. L’enseignant les efface une par une pour faire disparaître la bête, et dans le même temps, construire une véritable critique aussi poétique que politique du corps policier grâce à un jeu de double-sens mitonné aux petits oignons. Pendant une heure, Balelo, rappeur du groupe Montpelliérain l ‘Âne solo et ami des artistes de Bois Vert, manie la plume et rappe, entre jeux de mots, itérations et consonances, entrecoupées « de diapositives sonores ».

Une campagne de financement participatif

Après avoir écumé les routes de “Rance” (il a occulté le “F”, pour celles et ceux qui reçoivent des OQTF) pour présenter leur cours, le professeur Hassan Bal et son comparse Adrien projettent d’enregistrer les chansons qui composent le spectacle. “Mis sur le marché depuis le 02/02/2022, nous avons longtemps résisté, car nous souhaitions que ce cours inaugural de dissection aviaire, reste de l’ordre de la rencontre physique et vivante. Là où bon nombre de rencontre avec le poulet font passer de vie à trépas. Mais il faut se rendre à l’évidence, les « étudiant-es » veulent pouvoir réviser non seulement avec le poulet-cop (ensemble du cour imprimé) mais aussi en réécoutant les leçons afin d’en percevoir le deuxième voir le troisième sens. Un étudiant ne nous a-t-il pas dit cet été ? « J’étais à l’heure, mais j’ai eu l’impression d’être en retard de 10 min tout le long du cour ». Donc sous les conseils répétés de spectateur-ices, de l’équipe accompagnante d’Ox’Ivent et de David B. (directeur artistique) nous avons décidé d’enregistrer le Poulet”, écrivent-ils dans le communiqué de lancement du projet.



Pour ça, ils lancent une campagne de financement participatif, avec des contre-parties (en plus de l’album) aussi loufoques que le spectacle : une boîte d’œufs en chocolat, une amande -le fruit à coque-, un poulet rôti et mêmes des poules vivantes). Les dons récoltés serviront à payer des locations, des salaires, des achats, des prises de son, du mixage, du mastering, des visuels, le pressage…

Pour contribuer, c’est par ici que ça se passe : https://www.helloasso.com/associations/ox-ivent/collectes/le-poulet-nouvel-album-de-l-ane-solo



Et pour celles et ceux qui auraient raté ce cours d’utilité publique, il est encore possible de se rattraper ce vendredi 11 octobre à 20 h 30 au Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs !

