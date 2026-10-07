Révolte lycéenne : à Montpellier, une intersyndicale appelle à une nouvelle manifestation d’ampleur jeudi 8 octobre

Les organisations syndicales lycéennes appellent à un acte 4 ce jeudi 8 octobre, avec des étudiant-es. Une intersyndicale héraultaise de l’éducation appelle à s’y joindre par la grève, et par une nouvelle manifestation prévue à 13h au Peyrou. Le 8 octobre est aussi une journée de grève prévue de longue date dans certains secteurs, comme chez Total ou dans la petite enfance.

Une intersyndicale héraultaise de l’éducation appelle à nouveau à la grève en soutien au mouvement lycéen et maintenant étudiant en cours, qui devrait connaître un nouveau temps fort ce jeudi 8 octobre.

« Le Premier ministre et le ministre de l’Éducation nationale demandent, dans le plus grand désordre, aux directions des lycées de réunir mercredi, jeudi et/ou vendredi les équipes et les élèves pour préparer la reprise des cours alors même qu’aucune réponse satisfaisante n’a été apportée aux élèves. », peut-on lire dans leur communiqué. « Les personnels n’ont pas à endosser la responsabilité du gouvernement qui refuse de répondre aux revendications de la jeunesse. Nos organisations syndicales appellent à ne pas animer ni participer à ces échanges. »

Avant d’appeler les personnels du premier comme du second degré à la grève ce jeudi et « les enseignant-es du premier degré à déclarer leur intention de faire grève pour chaque jour à venir. »

Entre 8000 et 12 000 personnes avaient participé à la manifestation du 6 octobre, marquant l’acte 3 du mouvement lycéen. À l’échelle nationale, iels étaient 266 000 selon le Ministère de l’Intérieur, contre 450 000 selon les organisations lycéennes et étudiant-es. Le gouvernement comptait 891 lycées sur environ 3 700, soit près d’un quart, avec des cours suspendus totalement ou partiellement. L’Union syndicale lycéenne évoquait 1 800 lycées bloqués, concernés par des manifestations ou fermés administrativement. Côté universités, 40% des établissements publics perturbés pour le gouvernement, alors que l’Union étudiante avançait 90% des universités, avec un recensement de 57 sites bloqués.

Cette nouvelle mobilisation syndicale arrive alors que d’autres secteurs avaient déjà annoncé se mettre en grève le 8 octobre. Les salarié-es de Total et de ses sous-traitants exigent des augmentations de salaires. Et seront mobilisé-es toute la journée dans l’Hérault sur la station-service du Caylar. Les salarié-es des crèches et de la petite enfance seront aussi en grève, à l’appel du collectif « Pas de bébés à la consigne » et d’organisations syndicales. À Montpellier, leur manifestation se déroulera à 10h30 au Peyrou.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE FAIS UN DON