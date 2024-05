Soutien à la Palestine : un lycée du Vigan bloqué, mobilisation à Ganges ce mardi soir

Ce mardi 28 mai au matin, la cité colaire André-Chamson du Vigan était bloqué en soutien à la Palestine. Un rendez-vous est donné ce mardi soir à partir de 17 heures au rond-point de la route de Montpellier à Ganges pour tendre des banderoles en soutien à Gaza, et une soupe partagée y est également prévue

Ils étaient quelques dizaines de lycéens, ce mardi 28 mai, devant la cité scolaire André-Chamson du Vigan, à bloquer l’entrée de l’établissement avec des poubelles et des barrières en soutien à la Palestine et pour le cessez-le-feu. Les gendarmes étaient sur place.

LES CÉVENNES AVEC LA PALESTINE



La cité scolaire du #vigan (#gard) bloquée en solidarité avec #gaza. La mobilisation devrait se poursuivre ce soir à #ganges, plus d'infos à venir. pic.twitter.com/v0GKHYWxij — Le Poing – Montpellier (@lepoinginfo) May 28, 2024

Un lycéen témoigne : “A la base on est un groupe d’amis sensible à la cause palestinienne et tout ce qui touche aux questions décoloniales. L’initiative a germé il y a deux semaines, on s’est organisé sur les réseaux sociaux. Des professeurs nous ont rejoint en soutien. Le but, c’est d’informer les gens, les collégiens sur ce qu’il se passe à Gaza, à Rafah.”



La mobilisation devrait continuer ce mardi soir avec un rendez-vous donné à partir de 17 heures au rond-point de la route de Montpellier, à Ganges, pour informer les automobilistes des massacres en cours à Gaza avec des banderoles. Une soupe partagée est également prévue à partir de 18 h 30 sur le même rond-point.

