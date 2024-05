Montpellier : un millier de personnes en manifestation spontanée pour la Palestine

Près d’un millier de personnes se sont retrouvées dans les rues de Montpellier ce lundi 27 mai au soir pour protester contre l’attaque par l’armée Israélienne d’un camp de réfugiés dans le sud de la bande de Gaza le dimanche 26 mai

L’appel à rassemblement, réalisé dans l’urgence par les organisations et collectifs de soutien à la Palestine (BDS Montpellier, l’Association France-Palestine Solidarité 34, la Libre Pensée, l’Union des Juifs Français pour la Paix, le collectif Urgence Palestine…) a été communiqué ce lundi 27 mai dans l’après-midi.

Quelques heures plus tard, plusieurs centaines de personnes étaient réunis pour un rassemblement, non-autorisé par la Préfecture de l’Hérault en raison du délai trop court de demande d’autorisation, sur la place des Martyrs de la Résistance. Ils protestaient contre le bombardement d’un camp de réfugiés dans le sud de la bande de Gaza par l’armée Israélienne, perçu comme “un bras d’honneur à l’arrêt de la Cour Internationale de justice qui a ordonné à Israël de cesser l’attaque contre Rafah et au mandat d’arrêt émis par la Cour Pénale Internationale à l’encontre de Benjamin Netanyahu” par les organisateurs.

José-Luis Moraguès, co-animateur de la campagne BDS Montpellier (Boycott Désinvestissement Sanction, une campagne internationale pacifique de soutien à la Palestine) a rappelé qu’il était poursuivi par le sénateur Hussein Bourgui pour diffamation et qu’il après que le collectif ait brandi des pancartes le présentant comme un “complice d’Israël” en raison de son soutien à la “journée de Jérusalem, capitale une et indivisible du peuple juif”. Une revendication alignée sur des intégristes israéliens et contraire au droit international, reprise par un certain Donald Trump en 2017. José-Luis passera en procès le 6 juin, et BDS appelle à un rassemblement de soutien devant le tribunal.

Le rassemblement s’est ensuite transformé en manifestation, agrégeant jusqu’à un millier de personnes. “Beaucoup de jeunes qu’on ne voit pas forcément lors des manifestations du samedi”, constatait l’un des organisateurs.

La mobilisation en faveur de la Palestine continuera ce vendredi 31 mai sur Montpellier avec un meeting de soutien au peuple palestinien, à l’occasion des 24 heures des quartiers populaires contre le génocide, à 18 heures sur le Grand Mail, à la Paillade, en présence de militants palestiniens, de militants de Marseille, et du groupe de juifs antisionistes Tsedek. Le lendemain, une manifestation partira à 16 heures des Hauts de Massanne.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON