Cette semaine dans l’Hérault : 24h contre le génocide en Palestine, rencontres contre la répression et autour des luttes sur l’eau

Lundi 27 mai

Montpellier : rassemblement devant la préfecture à 18h30 contre les bombardements sur Rafah et le génocide en Palestine

Montpellier : assemblée ouverte du groupe Révolution Permanente, sur le thème « Les élections peuvent-elles stopper l’escalade guerrière ? », à partir de 18h30 au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot.

Montpellier : projection et débat autour du documentaire « Des âmes et des ombres : nos vies à le rue. » des Ziconofages, co-réalisé avec le Siao et les membres du collectif Parlons clichés, à partir de 19h30 à la salle P.A.U.S.E, 19 rue Saint-Claude. Entrée libre, sortie au chapeau.

Mardi 28 mai

Montpellier : repas gratuit et jeux de Molky organisé le Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier de 12h à 15h au parc de la cité U Boutonnet.

Montpellier : rassemblement contre les bombardements sur Rafah et le génocide en Palestine à l’appel de Force Ouvrière Enseignement Supérieur Recherche, à 12h30 place Eugène Bataillon devant Triolet.

Frontignan : chorale militante du local associatif La Grève, au 19bis boulevard Victor Hugo à partir de 18h Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Montpellier : projection du film participatif “Des âmes et des ombres”, avec les Ziconophages. Co-réalisé par des personnes à la rue et des associations d’aide aux sans abri, le film montre leur quotidien à Montpellier. Ce sera à partir de 19h30 à la salle P.A.U.S.E, 19 rue Saint Claude. Entrée libre, sortie au chapeau.

Mercredi 29 mai

Montpellier : apéro proposé par le groupe écologiste Extinction Rébellion à partir de 18h30 au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Jeudi 30 mai

Montpellier : discussion et débat autour d’une enquête de terrain, sur le thème « Le marché aux puces de La Paillade : répression d’un espace d’auto-organisation et d’entraide », suivi d’un repas apéro partagé. Ce sera à partir de 19h au Centre Ascaso Durutti, 6 rue Henri René.

Frontignan : projection du film « Des goûts de lutte », sur ce qu’est devenu le groupe de gilets jaunes du rond-point Près d’Arènes à Montpellier après le gros du mouvement, à 20h30 au Ciné Mistral. Séance suivie d’un débat animé par Cécile Hautefeuille, journaliste chez Médiapart. Retrouvez ici notre interview avec les réalisateurs du film.

Vendredi 31 mai

Montpellier : meeting de soutien au peuple palestinien, à l’occasion des 24h des quartiers populaires contre le génocide, à 18h sur le Grand Mail, en présence de militants palestiniens, de militants de Marseille, et du groupe de juifs antisionistes Tsedek.

Montpellier : soirée organisée par le Centre Démocratique Kurde et des militant.es internationalistes, sur le thème de la répression que l’Etat français fait peser sur les internationalistes et le mouvement social, dans les locaux du CDK (40 rue du Belvédère). La discussion commencera à 19h, puis un chanteur kurde donnera un concert dès 20h30. Repas à prix libre sur place. Lire notre article sur la rencontre ici.

Samedi 1 juin

Montpellier : friperie de l’Association pour l’Égalité Sociale, l’Autogestion et l’Entraide (AESAE), de 10h à 18h à la librairie La Mauvaise Réputation, 20 rue Terral.

Montpellier : manifestation de soutien au peuple palestinien, à l’occasion des 24h des quartiers populaires contre le génocide. Départ à 16h des Hauts de Massanne.

Montpellier : discussion autour du thème « Enjeu et luttes autour de l’eau dans l’Hérault » organisée par l’Union Communiste Libertaire, en présence de la Coord’Eau 34. Ce sera à la librairie La Mauvaise Réputation, 20 rue Terral.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Dimanche 2 juin

Montpellier : formation à la désobéissance civile non violente proposée par le groupe écologiste Extinction Rébellion, de 10h à 16h. Inscription préalable demandée, ici. Apporter de quoi manger pour le midi.

Montpellier : cours de kurmanji, principal dialecte kurde, à partir de 14h30 au Centre Démocratique Kurde de Montpellier, 40 rue du Belvédère (ligne de tram 3 arrêt Pergola)

Lundi 3 juin

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch.

