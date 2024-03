Près de Lodève, bain contestataire pour la Coord’Eau 34

Plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvé.es ce samedi 23 mars à Sallèles-du-Bosc pour une journée d’ateliers et de réflexions organisée pour la Journée Mondiale de l’Eau.

La journée était organisée à la salle polyvalente Jules Bras de Sallèles-du-Bosc par la Coord’Eau 34, un réseau d’organisations et de militant.es aux préoccupations sociales et écologiques fondé pour se saisir de la question des usages de l’eau, mais aussi par l’association Œuvre d’Eau et le Codev Pays Cœur d’Hérault. Avec le soutien de nombreuses associations du mouvement social, comme le syndicat Solidaires Étudiant.es et l’Union Communiste Libertaire, ou encore le local associatif La Carmagnole et le syndicat agricole La Confédération Paysanne.

Tout a commencé par une assemblée de l’eau, tenue dans la mâtinée, regroupant les diverses assos et individus présent.es autour de réflexions.

Une première partie tournée autour de la question de l’irrigation des terres agricoles et des conflits d’usage autour de l’eau est entrée en résonnance avec l’actualité, alors que le seul syndicat agricole présent peine à faire entendre sa voix au sein d’un mouvement des agriculteurs.trices qui se préoccupe beaucoup de l’accès à l’eau. On y aura ensuite discuté de pollution des eaux et d’accès à l’eau potable. En évoquant notamment plusieurs cas préoccupants dans le département. A titre d’exemple, l’eau courante a été coupée pendant plusieurs semaines sur la commune de Saint André de Sangonis en octobre-novembre 2023, suite à un cas d’empoisonnement relativement grave.

Une conférence a eu lieu en début d’après-midi, avec l’ingénieur gardois Denis Fréhel, qui travaille dans un bureau d’étude spécialisé dans le conseil en hydrologie régénérative (comment permettre aux sols de conserver le plus d’eau possible et réactiver un cycle de l’eau généreux.) Le Poing proposera bientôt un enregistrement vidéo de l’intégralité de la conférence.

Différents ateliers pour approfondir certaines réflexions en plus petits comités ont suivi, sur les thèmes suivants : faire société avec le fleuve Hérault, eau et agriculture, la gouvernance de l’eau potable, préparer les mobilisations futures.

La journée se sera terminée en musique, avec un concert et un repas à prix libre.

Différents rendez-vous, organisés par les collectifs présents ou proche de leurs préoccupations, ont été relayés.

Le 3 avril, un ciné-débat aura lieu à la Bourse du Travail d’Alès autour du film « Histoire secrète d’un mensonge d’État », sur la répression de la manifestation anti-bassines à Sainte-Soline en mars 2023.

Le 12 avril, un autre ciné-débat autour du film « Secrets toxiques », sur l’usage des pesticides, aura lieu à la salle du Conseil de la mairie de Prades-le-Lez, organisé cette fois par la France Insoumise, avec les députés Sylvain Carrière et Sébastien Rome et un des acteurs du film.

Le 15 avril, le film « La ferme des Bertrand » sera projeté à 20h30 au cinéma de Lamalou-les-Bains.

Le 27 avril un défilé aura lieu à lieu à Pézenas pour la fête de l’eau et contre l’installation d’une usine d’embouteillage à Montagnac (contact par SMS : 0674208228).

Dans le courant des mois d’avril et de mai une sortie naturaliste sur les berges de la Lergue sera organisée par des opposant.es au projet de forage et d’irrigation Salagou/Lergue.

La Coord’Eau 34 participera au village de l’eau, du 14 au 19 juillet, puis à une nouvelle mobilisation contre les mégas-bassines dans les Deux-Sèvres les 20 et 21 juillet.

Du 14 au 20 octobre Œuvre d’eau et la Coord’Eau 34 organiseront une semaine de l’eau à Lodève.

Pour plus d’infos sur nombre de ces sujets, lisez notre numéro 37, dont le dossier central est sur le thème de l’eau, en vente sur la boutique en ligne du Poing.

