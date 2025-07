Tribune : “Non à l’utilisation de l’IA générative pour la communication de la Ville de Montpellier”

Le Poing relaie cette tribune, signée par 150 dessinateur·ices, auteur·ices de BD, graphistes… pour protester contre l’utilisation de l’intelligence artificielle générative par la mairie de Montpellier dans sa communication. Les signataires se disent “abandonné·es et insulté·es par la mairie de Montpellier et l’agglomération”, car l’intelligence artificielle générative est en train de détruire leurs emplois

Montage réalisé par les signataires de la tribune à partir d’affiches de la Ville et de la Métropole de Montpellier, générées par intelligence artificielle générative. (DR)

Montpellier se targue d’être une ville où la Culture tient une place importante dans la vie de la Cité.

Elle a candidaté pour être Capitale Européenne de la Culture en 2028, mais ne l’a malheureusement pas remporté.

Monsieur le Maire Michaël Delafosse déclare, dans un entretien avec la Gazette du 15 mai 2025, vouloir “sanctuariser la culture”, notamment grâce au maintien des crédits malgré les coupes budgétaires sévères du département cette année, et la pause du Pass Culture.

Montpellier a la chance incroyable d’être une ville remplie d’artistes, d’écoles d’art publiques et privées, d’une scène street-art très active, de studios de jeux vidéo prestigieux comme Ubisoft ou encore Sandfall Interactive avec leur récent “Expedition 33”, de studios d’animation comme Fortiche, que la Mairie a mis en valeur récemment avec l’exposition sur la série de renommée mondiale “Arcane” .

On pourrait croire qu’avec un tel vivier, et cette orientation politique affichée, la Mairie porterait une attention particulière à ses artistes de l’image et souhaiterait les mettre en avant, par exemple à travers ses supports de communication. Pourtant c’est avec effroi que nous découvrons ces derniers mois la multiplication d’affiches d’événements de la Ville et de l’Agglomération réalisées par l’IA générative (IAgen).

Doit-on rappeler que les commandes publiques représentent une part non négligeable de revenus pour les artistes que l’utilisation de l’IAgen ne fait qu’accroître leur paupérisation dans un contexte économique déjà difficile ?

Pour rappel, l’IA générative détruit nos emplois d’illustrateur·ices et de graphistes, pille nos œuvres que ce soit texte, image ou sons, et nos données privées sans notre consentement d’artistes et de citoyen·nes, au mépris de la loi et du droit d’auteur.

La CNIL italienne l’a rappelé en condamnant la société OpenAI et son CEO Sam Altman pour ces pratiques, et des procès sont toujours en cours aux États-Unis contre l’entreprise Midjourney. En Angleterre, un collectif d’auteur·ices s’est constitué suite aux révélations sur l’utilisation illégale par le groupe Meta du site pirate LibGen pour aspirer des millions de livres.

Après le scandale de l’utilisation du style « Ghibli » et alors que l’impact écologique de ces technologies est de plus en plus alarmant, comment une ville qui se veut placée sous le signe de la Culture et de l’écologie peut-elle utiliser l’IAgen pour sa communication ?

Quelle ironie d’invisibiliser les artistes et les personnes racisé·es en proposant une affiche en IAgen, – dont on sait en outre qu’elle a tendance à amplifier les biais sexistes et racistes – pour lutter contre le racisme !

Quelle ironie d’utiliser une technologie qui met en danger le climat pour “fêter la nature” !

Quelle ironie d’utiliser une technologie dangereuse pour l’information, avec les deepfakes et les fausses informations, pour communiquer auprès des enfants !

Nous artistes locaux, nous nous sentons abandonné·es et insulté·es par la mairie de Montpellier et l’agglomération.

Néanmoins nous voulons croire que c’est par manque de sensibilisation, peut-être par manque de dialogue avec des partenaires locaux que la Mairie en est arrivée à utiliser l’IAgen pour ses outils de communication. Nous sommes disposés à engager ce dialogue, dans la perspective d’un engagement éthique, social et écologique fort.

En effet, bien que ces affiches puissent paraître anodines, elles sont symptomatiques du tournant devant lequel nous pouvons choisir ou non de nous engager, et qui va déterminer notre avenir.

De quel Montpellier voulons-nous demain ?



Une ville créative, qui fait la part belle à l’humain et à la culture vivante ?

Ou une ville qui “remplace”, élimine et précarise ses artistes, déjà en activité ou en devenir, au profit de machines, capables de mélanger des œuvres volées, mais jamais de véritablement créer ?

Nous voulons croire que la Mairie de Montpellier peut se positionner éthiquement sur cette question, que cela peut représenter pour elle une vraie force de travailler avec ses artistes locaux main dans la main et qu’ensemble nous pourrons sanctuariser une culture humaine faite de liens et de partages.

