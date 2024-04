Troisième jour de grève pour les comptables de la MDA de Montpellier, une caisse de grève ouverte.

Pour leur troisième journée de grève, les comptables de la Maison de l’Autonomie de l’Hérault se sont rassemblés devant leur bâtiment, avant un rendez-vous plutôt infructueux avec la DGS. Leur lutte pour la prime Ségur continue, une caisse de grève est ouverte.

Mardi 2 avril, les comptables de la Maison Départementale de l’Autonomie de l’Hérault (MDA) se mettaient en grève à 95% pour l’obtention de la prime Ségur élargie, dont devraient bénéficier tous.tes les salarié.es de la chaîne d’accompagnement social du public. Après avoir reconduit leur grève « jusqu’à obtention de la prime », les grévistes se sont à nouveau rassemblés sur le parvis de la MDA ce jeudi 4 avril en fin de matinée, avec banderoles, pancartes et pique-nique.

Certains collègues sur d’autres postes, qui bénéficient déjà de la prime Ségur, sont venus entre midi et deux leur montrer leur soutien. Martine travaille au service de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). « En tant que comptables ont est pas reconnu comme accueillant du public. Sauf qu’on fait des permanences, de l’acceuil téléphonique mais aussi physique. Tous les services qui font de l’acceuil ont eu la prime, et même certains qui n’en font pas. Donc on est très en colère. La plupart des collègues qui ont un contrat stable sont en grève. »

En fin d’après-midi, une réunion a eu lieu entre les grévistes et la Direction Générale des Services (DGS). En fin de discussion, Benjamin Karsen, délégué syndical de la CGT du Conseil Départemental, nous confiait : « Le résultat a été très décevant, on leur a parlé de la nécessité de se laisser un mois et demi pour évaluer la réalité des missions des comptables de la MDA auprès du public directement. Alors que l’acceuil est dans leur fiche de poste. Donc la grève continue. D’autres actions auront lieu prochainement. Avec la CGT on va certainement déposer un préavis de grève pour les collègues bénéficiant déjà de la prime mais souhaitant être solidaires du mouvement.»

Une caisse de grève a été ouverte par la CGT du Conseil départemental. Pour y contribuer en ligne, c’est par ici.

Au-delà des comptables, les services sociaux du département sont en pleine agitation, avec notamment une multiplication des journées de mobilisation du personnel de l’aide sociale pour plus de moyens.

