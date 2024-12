Une cagnotte pour soutenir les militant.es indépendantistes kanak emprisonné.es en France et leurs familles

L’association Ceini Hnyei lance une cagnotte en ligne pour soutenir les militant.es indépendantistes kanak emprisonné.es en France et leurs familles

Le 19 juin, après plusieurs mois de mouvement pacifique et plusieurs semaines d’insurrection contre la réforme constitutionnelle visant à dégeler le corps électoral en Nouvelle-Calédonie/Kanaky, 11 militant.es de la Cellule de Coordination des Actions de Terrain (CCAT) étaient arrêté.es par les forces de l’ordre françaises.

Ces personnes ont été mises en examen pour « complicité de tentative de meurtre, vol en bande organisée avec arme, destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ».

Dans la foulée, sept d’entre eux/elles étaient envoyé.es en détention provisoire en métropole, « en raison de la sensibilité de la procédure », selon le procureur de la République Yves Dupas.

Aujourd’hui, l’association Ceini Hnyei lance une cagnotte pour les soutenir, eux et leurs familles, restées en Nouvelle-Calédonie/Kanaky. L’argent récolté ira tout d’abord à Frédérique et Brenda, mères d’enfants en bas âge, dans un premier temps incarcérées dans les prisons de Riom et de Dijon, aujourd’hui assignées à résidence chez des particuliers sans possibilité de retourner en Kanaky/Nouvelle-Calédonie, et à leurs enfants, puisque ces familles sont aujourd’hui privées d’un salaire. Dans un second temps, l’argent servira pour aider les prisonniers.ères toujours incarcéré.es et leurs enfants resté.es en Kanaky/Nouvelle-Calédonie.

L’association Ceini Hnyei, bien qu’active en métropole, est avant tout implantée en Kanaky/Nouvelle-Calédonie depuis 2018. Les objectifs de l’association sont les suivants : donner des informations d’ordre général, accompagner des jeunes par des actions culturelles, coutumières et sportives, mettre en valeur le concept de développement durable, cultiver l’entraide entre les membres de l’association, tisser des liens en Kanaky/Nouvelle-Calédonie, dans la région et à l’international, suivre et soutenir les jeunes dans leurs démarches administratives et de formation, promouvoir et commercialiser des produits artisanaux, fabriqués lors d’ateliers avec les jeunes accompagné.es.

