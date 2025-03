Université Paul-Valéry : Solidaires Etudiant-e-s dénonce l’attaque de son local syndical

Les militants du syndicat Solidaires Etudiant-e-s de l’université Paul-Valéry, régulièrement pris pour cibles par l’extrême droite locale, ont découvert la porte de leur local syndical fracturée après la manifestation contre le racisme du 22 mars dernier. Si l’action n’a pas été revendiquée, les militants affirment avoir peu de doutes quant à son origine

C’est après la manifestation contre le racisme du 22 mars à Montpellier que les militants du syndicat Solidaires Etudiant-e-s de l’Université Paul-Valéry l’ont découvert : la porte de leur local a été fracturée, le lieu a été saccagé et du matériel militant (drapeaux, stickers…), a disparu. “Les gens qui ont fait ça ont aussi consulté les fiches des cas étudiants que nous accompagnons dans diverses démarches, ce sont des données confidentielles et personnelles”, précise un membre du syndicat.

Si l’action n’a pas été revendiquée, les adhérents du syndicat y voient l’œuvre d’un ou plusieurs groupuscules d’extrême-droite locaux. Dans un communiqué qu’ils ont publié après les faits, ils racontent être régulièrement pris pour cible : “Le local a déjà été cible de dégradation par la Cocarde étudiante [syndicat étudiant d’extrême-droite] ou du Bloc Montpelliérain [groupe nationaliste connu pour des violences]. Ce même week-end avait lieu une conférence du Bloc Montpelliérain où des militants néo-nazis d’autres villes étaient présents. Dans ce contexte, nous croyons peu en une simple coïncidence. Une semaine plus tôt, le vendredi 14 mars, un groupe d’étudiant-e-s, dont des militant-es de Solidaires Étudiant-e-s, ont été agressé-es par un militant d’extrême droite cagoulé, dans le restaurant universitaire de Boutonnet. Militant à la Cocarde Etudiante et au Bloc Montpelliérain, il avait déjà tenté, la veille de cette agression, d’intimider des étudiant-e-s mobilisé-e-s dans la manifestation contre les coupes budgétaires.”

Les membres de Solidaires Etudiant-e-s ont annoncé que des plaintes allaient être déposées.

