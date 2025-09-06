10 septembre : à Montpellier, des assemblées qui continuent à prendre de l’ampleur et une myriade d’initiatives

Entre 3 et 400 personnes ont participé à une nouvelle assemblée de préparation du mouvement du 10 septembre ce mardi 2 septembre à Montpellier. Depuis, les initiatives se multiplient dans la ville.

Le nombre de participant-es aux préparatifs d’une édition montpelliéraine du 10 septembre ne cesse de gonfler. D’une vingtaine de présent-es début août, on passait à 200 le 26 août, puis à plus de 300 pour la cinquième assemblée générale organisée le 2 septembre.

Différentes commissions se chargent de structurer des groupes de communication à thème, d’organiser des rendez-vous tournés vers la population montpelliéraine, de faire de l’information contre la répression judiciaire et policière, ou encore d’organiser des cantines populaires pour nourrir les mobilisé-es.

Une proposition de rencontres nationales va être lancée aux autres assemblées du mouvement, organisées dans la plupart des départements français. Et de nombreux points d’étapes ont été lancés avant la mobilisation du 10 septembre, alors que la fameuse journée est partie pour se structurer autour d’une action de blocage, puis d’une manifestation à 11h place de la Comédie.

Alors que la ville toute proche de Sète rassemblait 200 personnes en assemblée le 4, une assemblée générale a eu lieu le 5 en fac de sciences, de même que la réunion d’un comité de quartier Figuerolles, au parc de la Guirlande.

Dimanche 7 septembre un tractage aura lieu à l’Antigone des Associations, à partir de 10h à côté de la statue de Diane, au 261 rue Léon Blum.

Lundi 8 septembre, le syndicat Sud Rail et l’Union Syndicales Solidaires organiseront le matin une distribution de tracts pour la journée du 10, à partir de 8h devant la gare Saint-Roch. Les salarié-es de Solidaires Informatique feront la même chose dès 16h, au 2656 avenue Georges Frêche (Ligne 3 arrêt Écopole).

Le soir, c’est un rassemblement en forme de pot de départ du premier ministre François Bayrou qui est prévu à 19h sur la place de la Mairie, comme dans de nombreuses autres villes de France, alors que le vote de confiance annoncé par ce dernier risque effectivement de marquer la chute du gouvernement actuel.

À la même heure, cette fois-ci à la librairie La Symbolique du Poulet, 13 rue du Soldat, c’est une discussion-bilan qui aura lieu autour du mouvement des gilets jaunes et des luttes des dernières années, à l’aube d’un probable nouveau mouvement social.

Puis l’antenne montpelliéraine du groupe écologiste Extinction Rébellion proposera une formation sur la désobéissance civile, au local associatif La Base, 15 rue Chaptal, à partir de 20h en deux temps : la conduite à tenir en cas d’arrestation et de garde à vue, puis les soins de base face aux gaz ou blessures.

À l’université Paul Valéry, une réunion d’infos et une assemblée générale auront lieu le mardi 9 septembre à 12h15 en Amphi 2, alors que la prochaine assemblée généraliste de préparation du 10 se tiendra le soir, à 18h30, toujours sur les marches du Corum côté esplanade.

Des blocages de lycées de la ville pourraient également avoir lieu le 10 septembre, alors que des réunions de préparation d’élèves ont eu lieu et que des syndicats lycéens appellent à rejoindre le mouvement par des blocages d’établissements.

