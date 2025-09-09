10 septembre dans l’Hérault : le préfet fait déployer des drones à Sète et Montpellier

Dans un arrêté préfectoral du 8 septembre, François-Xavier Lauch, préfet de l’Hérault, autorise des captations d’images par drones le 10 septembre en centre-ville de Montpellier, dans le quartier des facs et à Sète et Frontignan

L’État aurait-il peur du mouvement du 10 septembre ? Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, l’a annoncé : il ne laisserait aucun blocage s’installer. Dans l’Hérault, le préfet, François-Xavier Lauch, a autorisé par arrêté la captation d’images par drones dans le centre-ville de Montpellier, dans le quartier hôpitaux-facultés ainsi qu’à Sète, visant à“anticiper toute menace, en particulier la formation de manifestation à l’encontre de l’évènement”. L’arrêté précise également que ces manifestations ne font pas l’objet de déclaration en préfecture et qu’un “important dispositif de sécurité sera déployé”. Les manifestants savent donc à quoi s’attendre…

Outre le “risque de trouble à l’ordre public” que peut générer le mouvement, le préfet justifie sa mesure par le “risque très élevé de menace terroriste qui continue de peser sur notre pays“, notamment “à la suite de l’attentat de Moscou du 22 mars 2024 revendiqué par l’État d’Islamiste”.

A Montpellier, la manifestation partira de la place de la Comédie à 11 heures.

