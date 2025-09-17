18 septembre à Montpellier : le préfet interdit toute manifestation en dehors de celle des syndicats

François-Xavier Lauch, préfet de l’Hérault, a interdit tout rassemblement montpelliérain en dehors de celui déclaré par l’intersyndicale le 18 septembre, et a publié des arrêtés autorisant la captation d’images par drones dans plusieurs villes du département

“Des instructions strictes ont été communiquées aux forces de l’ordre pour empêcher toute situation de blocage, intervenir après sommations et interpeller les fauteurs de troubles”, martèle François-Xavier Lauch, préfet de l’Hérault, la veille de la journée de grève du 18 septembre, appelée par l’intersyndicale. Le représentant de l’État, craignant “un regroupement des manifestants mobilisés le 10 septembre 2025”, a interdit tout rassemblement et manifestation en dehors de celle déclarée par l’intersyndicale. Laquelle de la place Albert 1er à 10h30, puis remontera jusqu’au Peyrou pour redescendre vers la gare Saint-Roch par le boulevard du Jeu de Paume. Un dispositif policier similaire au 10 septembre serait mis en place.

Et comme pour le 10 septembre, des drones surveilleront plusieurs villes de l’Hérault : Montpellier, Sète, Frontignan (avec une vigilance sur le dépôt pétrolier) mais aussi Gignac, Bédarieux, Clermont l’Hérault, Lodève et Ganges.

