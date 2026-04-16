90 ans du Front populaire : La Carmagnole fait revivre l’héritage à Montpellier

Du 1er mai au début juin, le lieu culturel et politique montpelliérain, situé 10 rue Lapalissade, propose un cycle de conférences, projections et fêtes pour commémorer — et actualiser — l’esprit de 1936

Quatre-vingt-dix ans après la victoire électorale du Front populaire, La Carmagnole ne veut pas se contenter d’un simple devoir de mémoire. « L’objectif n’est pas seulement de commémorer », précise Boris Chenaud, membre de l’association, « mais de reparler de cet héritage — encore d’actualité, puisque le Nouveau Front Populaire de 2024 a remis ce concept sur le devant de la scène. »

Le programme mêle histoire, culture et fête : conférence sur les fronts populaires comme phénomène mondial avec l’historien Jean Vigneux (21 mai), projection du film La Belle Équipe à l’Utopia (31 mai), rencontre avec l’historienne Ludivine Bantigny et Antoine Malamoud, arrière-petit-fils de Léon Blum autour du front populaire et de l’antifascisme (4 juin), et grand bal populaire place Salengro le 5 juin, avec fanfare et initiations aux danses des années 30.

Pour financer l’aménagement de son nouveau local, l’association propose également une affiche sérigraphiée numérotée, signée par l’artiste Eloi Valat — cent exemplaires à 100 euros, ou en version offset à 10 euros.

« À l’heure où l’extrême droite pourrait prendre le pouvoir, rappeler cet héritage nous paraît important », résume Boris Chenaud. Lequel affirme qu’« une gauche unie avec un programme de rupture, le soutien des masses et un mouvement social peut gagner. » La recette de 1936, republiée en 2025.

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