À Montpellier, deuxième nuit d’occupation de la Comédie pour les soutiens à la Palestine

Vendredi 13 juin, quelques dizaines de personnes ont entamé une seconde nuit d’occupation du parvis de l’Opéra Comédie, alors que deux manifs pour la Palestine sont prévues ce samedi 14 juin.

Pour la seconde nuit consécutive, plusieurs dizaines de soutiens à la Palestine ont investi le parvis de l’Opéra Comédie, dans la soirée du 13 juin. Ils prévoient d’y rester toute la nuit, jusqu’aux deux manifestations pro-Palestine prévues samedi 14 juin dans le Clapas.

Les quelques dizaines de participant-es étaient entouré-es à 22h de cinq véhicules de police, lesquels ont relevé des identités plus tôt dans la soirée. Pour le moment, le rassemblement est toléré par les autorités à condition qu’aucun drapeau et qu’aucune banderole n’y soit déployées.

L’occupation avait commencé la veille, jeudi 12 juin, dans la foulée d’un rassemblement fêtant le retour en France de l’eurodéputée France Insoumise Rima Hassan, membre de d’une flotille de la liberté qui a tenté la semaine précédente d’apporter de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza en forçant le blocus imposé par l’État israélien.

Avec une soixantaine de participant-es au plus fort de cette première nuit, l’occupation avait tenu jusqu’en début de l’après-midi du vendredi 13 juin, avant d’être expulsée sans heurts par les forces de l’ordre.

Deux manifestations pro-Palestine auront lieu samedi 14 juin à Montpellier. Un front syndical exceptionnellement large, composé de la CFDT, de la CGT, de l’UNSA, de Solidaires et de la FSU, appelle à manifester partout en France. Localement, le rendez-vous est à 11h à la préfecture. Par ailleurs, une marche pour la Palestine était déjà programmée par BDS/Urgence Palestine Montpellier, à 17h depuis l’arrêt de tram Saint-Paul à La Paillade.

Notons aussi que le 17 juin aura lieu à 18h30 un rassemblement sur la place du marché aux fleurs, contre la répression des soutiens à la Palestine. Le lendemain, le 18 juin, deux militant-es, dont Anasse Kazib, porte-parole de l’organisation politique Révolution Permanente et syndicaliste cheminot à Sud Rail, passeront en procès pour « apologie du terrorisme ».

Plus de 54 880 Palestinien-nes ont été tué-es par l’armée israélienne depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, selon le ministère de la santé du Hamas. L’attaque avait entraîné la mort de 1 219 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP établi à partir de données officielles.

Pour plus d’infos sur la situation à Gaza, retrouvez très régulièrement sur l’Agora du Poing les chroniques de Brigitte Challande, réalisées avec des membres de la société civile gazouie sur place.

