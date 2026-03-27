À Sérignan, la Libre Pensée dénonce un forum de l’armée dans un lycée

L’organisation laïque critique la tenue d’un événement de recrutement militaire au lycée Marc Bloch, qu’elle inscrit dans un contexte de « préparation à la guerre » et appelle à sanctuariser l’école face à toute influence extérieure

La Libre Pensée monte au créneau après la tenue, mardi 24 mars 2026, d’un forum organisé par l’armée au lycée Marc Bloch de Sérignan. Selon l’association de défense de la laïcité, des stands de présentation et une heure banalisée ont été mis en place pour faire découvrir aux élèves les métiers militaires, dans une logique de recrutement, notamment pour le service militaire volontaire.

Dans un communiqué au ton offensif, l’organisation estime que ce type d’initiative participe d’une « marche à la guerre », visant à « préparer les esprits à des pertes humaines et à des sacrifices ». Elle rejette également l’argument d’une insertion professionnelle offerte à des jeunes en difficulté, dénonçant une vision « illusoire » du rôle de l’armée.

De son côté, la Ville de Sérignan a indiqué sur Facebook qu’« un partenariat a été signé avec l’établissement scolaire sérignanais ». Celui-ci doit permettre « de bénéficier d’actions de l’Armée de l’air et de l’espace ainsi que d’informations régulières », tout en offrant aux élèves et étudiants une priorité pour l’obtention de bourses d’études attribuées par cette dernière.

Pour la Libre Pensée, l’école publique doit rester un espace strictement dédié à l’instruction et au développement de l’esprit critique, à l’abri de toute influence politique, économique ou religieuse — y compris militaire. Elle établit un parallèle historique avec la période précédant la Première Guerre mondiale, évoquant une jeunesse alors « préparée à la guerre » avec les conséquences que l’on connaît.

L’association appelle enfin élus et organisations à s’opposer à ces interventions. Pour rappel, la Libre Pensée avait déjà dénoncé une initiative similaire au lycée Jean-Monnet de Montpellier le 12 janvier dernier.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE FAIS UN DON