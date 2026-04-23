A Viols-le-Fort, le chapiteau du Chap Festival couvert de tags d’extrême droite

Alors que le festival culturel populaire et engagé de Viols-le-Fort devait ouvrir ses portes pour sa vingtième édition ce jeudi 23 avril, les organisateurs du Chap ont découvert des tags faisant la promotion de Marine le Pen ainsi que des insultes sur leur chapiteau. Une plainte contre X a été déposée pour dégradations

“Ils ont été faits dans la nuit, alors qu’on était dans le chapiteau.” Ce jeudi 23 avril, Coline Peppe est sous le choc. L’une des organisatrices du Chap — festival populaire situé à Viols-le-Fort, mêlant musique, cirque et spectacle qui devait lancer sa vingtième édition — a découvert au petit matin des tags couvrant le chapiteau : “Marine à l’aide, RN 2027”, “sale gaucho pue la pisse”, ou encore “vive Israël”.

Pour elle, le lien est direct avec la programmation du festival, qui se poursuit jusqu’au 2 mai : “On a prévu une soirée antifasciste le mardi et une soirée sur le thème de la Palestine mercredi. On a toujours été un festival engagé“, explique-t-elle. Une plainte contre X a été déposée. Organisateurs et bénévoles s’activent désormais à nettoyer le chapiteau pour pouvoir ouvrir à l’heure.

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