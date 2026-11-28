Ce samedi 28 novembre, Montpellier battait le pavé pour l’acte VII de la mobilisation, contre la politique austéritaire macroniste et pour défendre les services publics. Plusieurs milliers de personnes ont joyeusement défilé pendant plusieurs heures dans le centre de Montpellier.

Comme à son habitude, la préfète avait interdit tout rassemblement dans le centre-ville et, comme d’habitude, plusieurs milliers de personnes étaient pourtant présentes.

Cette semaine, la tactique était un peu différente et pas moins de trois appels existaient : l’un à 13 h au Grand Mail, à la Paillade, et deux à 14 h, à Albert-Ier et à Saint-Denis. « Soyons comme l’eau, choisis ton départ ! » était le mot d’ordre. Non sans référence à Bruce Lee, bien entendu. Le Poing a donc choisi son départ à Saint-Denis, où des policiers sans casque regardaient, pour certains, la vitrine de la libraire le Grain des Mots. Dommage qu’ils ne soient pas entrés : nous avons quelques recommandations de lecture pour eux.

L’Orchestre solidaire et antifasciste du Nouveau Monde de Montpellier a donné le la, et les quelques centaines se sont vite transformées en quelques milliers avant de s’élancer dans la Grand-Rue Jean-Moulin en musique, avec plusieurs arrêts devant les très emblématiques cathédrales Saint-Roch, Sainte-Anne puis Saint-Pierre. Mieux qu’une visite guidée : balletis, fanfare et révolution en plus, et sans un seul CRS. Pendant ce temps, le cortège parti d’Albert-Ier se faisait charger puis disperser à Antigone, avant de rejoindre la place centrale de la Comédie.



Vers 17h, l’ensemble du cortège se retrouvait donc sur la place de l’Œuf, sous la garde rapprochée de plusieurs dizaines d’agents des forces de l’ordre. Comme beaucoup de samedis ces dernières semaines, plusieurs dizaines de minutes se sont écoulées dans l’attente. L’attente de quoi ? Nous sommes allées le demander aux personnes présentes.

Deux personnes qui avaient appelé au départ de Saint-Denis étaient contentes de l’ambiance du cortège : « Mission réussie, on voulait que ce soit joyeux, ça a été le cas ! Du moins jusque-là ! » Parmi elles, d’anciens gilets jaunes. D’autres manifestantes parties d’Albert-Ier ne voyaient pas vraiment de différence de stratégie avec les autres semaines. D’autres encore, arrivés directement à 17h et militants de très longue date, avaient une vision certes cynique, mais pourtant pas défaitiste : « Le mouvement ? Il ne mènera sans doute à rien. C’est la guerre des images. Autant en prendre des belles. Ça peut donner des idées aux autres. » Enfin, le cortège se déplace. Le cœur de ville, plein à craquer entre Black Friday et fêtes de fin d’année, n’était pas propice au festival habituel de gaz lacrymogènes, et une stratégie différente s’est aussi mise en place côté forces de l’ordre : des attestations qui paraissaient ciblées, plusieurs contrôles de personnes ensuite relâchées, puis un drôle de pas de danse policier, les agents se détachant par grappes pour déambuler à leur tour au milieu des manifestants.



Un acte VII, donc, qui cherche encore sa stratégie et qui aura au moins offert, à une partie du cortège, un samedi joyeux qui en appelle d’autres.

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