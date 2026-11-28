Le 25 novembre, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, plusieurs centaines de personnes se sont réunies à Montpellier à l’appel de l’inter-orga féministe, réunissant des organisations politiques, des syndicats et des associations, parmi lesquelles l’Union communiste libertaire, La France insoumise, la Fédération syndicale unitaire, le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles et le Planning familial.

25 novembre. Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Comme chaque année, l’autrice de ces lignes que je suis tape dans la barre de recherche du Poing (soutenez-nous !) les mots « 25 novembre », « violences sexistes ». Les années s’enchaînent. Les rassemblements changent, la violence ne baisse pas. Même pas un peu.

2025. 2024. 2023. 2022. Et on pourrait continuer.

La preuve ? Au 27 novembre, #NousToutes dénombrait 149 féminicides en France depuis le début de l’année. Et l’année n’est pas finie.

171 femmes tuées en 2025.

142 en 2024.

136 en 2023.

147 en 2022.

Plus de 80 % des auteurs sont des hommes. Bien sûr, des hommes meurent aussi chaque année en France. Là encore, dans 85 % des cas, les auteurs sont des hommes.

Bref. Vous avez compris l’histoire. Les femmes meurent parce qu’elles sont femmes, qu’elles soient nées femmes ou qu’elles le soient devenues. Et les hommes tuent parce qu’un système les y autorise. Point.

Derrière ces mortes, et derrière toutes les victimes de violences, il y a donc un continuum. On ne vous apprendra rien en lâchant le gros mot de « patriarcat », planqué derrière. Le même patriarcat qui, « en bon père de famille », fait subir aux enfants une violence insoutenable. Il y a bien sûr les violences qui font les gros titres, celles qu’on tient à distance derrière la figure du « monstre ». Mais de l’autre côté de cette ligne supposée, les violences continuent, sur les femmes et sur les enfants, dans les familles, dans les maisons.

Et chaque année on sort, on dénonce, on fait une grosse manif. Ou un rassemblement solennel. Ou beaucoup de bruit.

Mais rien ne change.

Et cette année, qu’est-ce qu’il en reste ? Cette année, il reste une autruche.

C’est elle qui jouait l’État français, la tête dans le sable, au banc des accusés d’un faux procès monté par le Planning familial de l’Hérault sur le parvis de l’Opéra. Le chef d’accusation : 25 ans d’inaction sur l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, obligatoire depuis la loi Aubry de 2001. Il reste aussi son avocate, qui plaidait la neutralité de l’école face aux « dérives sectaires de certaines associations qui font la promotion du wokisme et voulant convertir (les) enfants à l’homosexualité ». Et un délibéré rendu à l’applaudimètre : État coupable.

Entre les deux, à la barre, une lycéenne. Un professeur de collège qui s’est engagé dans l’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité (Evars) et qui attend toujours sa formation. Des parents d’élèves des Cévennes qui se heurtent à une rectrice qui ne « veut pas mettre de l’huile sur le feu des opposants à l’Evars ». Et qui ne les écoute pas.

Écouter, c’est justement le travail de Patrice, conseiller conjugal et familial au Planning familial 34, aussi appelé à la barre comme témoin. Avant le procès, il tenait une table avec un violentomètre géant, et les participantÀes plaçaient elleux-mêmes les phrases sur l’échelle, de la relation saine jusqu’au danger. En fin de soirée, des jeunes sont venues lui demander conseil pour se faire dépister. Quand on discute ensuite, il le résume : à travers ses ateliers d’éducation populaire, il apprend aux adultes à vraiment écouter les enfants. Parce que c’est ce qui autorise les enfants et les ados à parler.

Pendant sa prise de parole, il a aussi taillé en pièces le discours du « c’est ok d’avoir une tempête émotionnelle ». Les enfants ne traversent pas des tempêtes émotionnelles. Ils vivent dans un système qui produit des violences, et ces violences, il faut les traiter pour de vrai.

Mercredi soir, le procès a fait aux adultes ce que Patrice demande de faire avec les enfants : il les a mis en position d’écouter. Ça ne fera pas baisser le compteur. Mais c’est peut-être par-là que ça commence.

Au moment de s’élancer pour la marche qui suivaient ce vrai-faux procès contre l’État, plusieurs personnes nous partagent leurs ressentis : « C’était émouvant. », « Pour une fois ce n’était pas une longue suite de prises de paroles, faire entrer la culture dans nos luttes, ça permet de se réinventer ! ». Si l’État, le vrai, n’aura que cure des revendications exprimées sur le parvis de l’Opéra de Montpellier ce mercredi 25 novembre, les personnes présentes, elles, repartiront avec l’envie de continuer à lutter pour faire baisser la violence et prêtes à se faire entendre.

Une fois le verdict tombé, avant de s’élancer pour la marche, la foule s’est mise à chanter reprenant la chanson entonné dans les mobilisations :

J’ai deux passions, l’Evars et la révolution.

Consentement et égalité,

Que chaque enfant soit protégé.

Le cortège est alors parti dans l’Écusson, pour l’Evars, pour des moyens pour les associations et les services publics, et contre toutes les violences sexistes, sexuelles et de genre.

Pour terminer, sans doute comme chaque année, on va vous donner des chiffres. Le 3919, le numéro de Violences Femmes Info. Et le 119, Allô Enfance en danger. Vous pouvez appeler, que vous soyez concernées ou que vous ayez peur pour une personne de votre entourage. Au bout du fil, il y aura une écoutante, jour et nuit. Quelqu’un qui écoute. Et ça, ça compte.

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