Montpellier : un millier de personnes manifestent contre les violences sexistes, sexuelles et de genre

Ce sont près de 1 000 personnes qui ont manifesté dans les rues de Montpellier ce samedi 22 novembre, dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et de genre. L’inter-orga féministe, à l’initiative de la manifestation, a dénoncé au micro un “budget d’austérité qui attaque les secteurs largement féminisés comme la santé, l’éducation ou le social” entrainant une précarisation qui accentue la dépendance économique des femmes et la vulnérabilité face aux violences.

Selon les derniers chiffres officiels publiés jeudi par la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof), le nombre de féminicides conjugaux a augmenté de 11 % entre 2023 et 2024, avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Au 13 novembre 2025, 143 femmes ont été victimes de féminicide commis par un conjoint ou ex-conjoint. Pour rappel, une femme est victime toutes les deux minutes de viol, tentative de viol ou d’agression sexuelle et toutes les vingt-trois secondes de harcèlement sexuel, d’exhibition sexuelle ou d’envoi non sollicité de contenus à caractère sexuel, selon la Miprof.

“Budget de réarmement massif”

Le budget Lecornu est aussi critiqué par l’inter-orga féministe à cause des coupes budgétaires qu’il va entériner dans le secteur des associations comme le Planning Familial, qui a de plus en plus de mal à intervenir dans les établissements scolaires pour faire de l’éducation à la vie affective et sexuelle, faute de moyens. “A la place, nous avons un budget de réarmement massif qui prévoit plus de 6 milliards d’euros supplémentaires pour l’armée”, ont déploré les organisatrices au micro.

La question de la guerre, et notamment la guerre génocidaire menée en Palestine, a également été au centre de plusieurs interventions, comme celle d’une militante du collectif Palestine Libre, faisant état d’un “usage systématique du viol comme arme de guerre” par l’armée israélienne, et de nombreuses tortures incluant viols et agressions sexuelles commis à l’encontre des prisonniers palestiniens.

Les organisations féministes et syndicats mobilisés demandent réclament l’adoption d’une loi-cadre intégrale contre les violences, un budget de 3 milliards d’euros afin de la mettre en œuvre, l’effectivité des séances d’éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité ou encore l’arrêt de la baisse des financements des associations qui accompagnent les victimes.

