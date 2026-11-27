Lors de la mobilisation du 21 novembre à Montpellier, un manifestant de 27 ans, acculé par la police dans un cul-de-sac, a chuté de plus de 8 mètres. En soins intensifs et souffrant de multiples fractures, il accuse les forces de l’ordre et met en cause les grilles installées par la mairie au Corum pour empêcher les cortèges d’accéder au centre-ville.

Le 21 novembre, lors de l’acte 6 de la mobilisation lycéenne, un manifestant de 27 ans a chuté de plus de 8 mètres sur la rue de l’Arquebuse à Montpellier, entre 19 et 20 heures. Les témoins cité·es par Le Poing au lendemain du drame décrivent la mème scène : chargés par des policiers sur l’Esplanade, les manifestant·es ont forcé l’ouverture des grilles encerclant le Corum pour fuir. Ils et elles se sont ainsi retrouvé·es piégé·es dans un secteur clos, sous la pression de grenades lacrymogènes. Acculé et en fuite, un manifestant de 27 ans a tenté de longer un muret en contournant une grille, et s’est accroché à un poteau, avant de chuter. « C’est vraiment absurde, ces grilles » concluait ainsi Alex, témoin de la chute.

Le silence assourdissant de la mairie et de la préfecture

Le maire PS Michaël Delafosse décrivait ces grilles comme « un mal nécessaire » pour empêcher les manifestants de se servir de dalles entreposées dans le secteur comme de projectiles. Une version confirmée au Poing au lendemain de la chute, sans un mot pour le blessé.

La préfète de l’Hérault, Chantal Mauchet, n’a pas non plus fait mention de la chute, ni dans son bilan de la manifestation, ni après l’article du Poing du 22 novembre.

Du côté des médias, seul Midi Libre a évoqué la chute, dans la rubrique « faits divers », et en posant cette question : « Ces faits sont-ils liés aux suites de la manifestation de samedi après-midi ? »

« Les flics n’avaient pas à charger là »

Joint par téléphone, le manifestant blessé, bien entouré par sa famille, a donné de ses nouvelles au Poing. En soins intensifs, il souffre de multiples fractures et d’hématomes au bassin et aux membres inférieurs. Il restera alité encore au moins six semaines, et devra ensuite suivre un parcours de soins orthopédiques, puis se rendre dans un centre de rééducation. Il devrait pouvoir s’en sortir sans séquelle, mais avec un risque d’arthrose précoce.

Il confirme être passé par un muret longeant les grilles de la mairie pour fuir la police. « Les flics n’avaient pas à charger là, c’était hyper dangereux précise-t-il. Et le poteau sur lequel je me suis accroché était mal fixé, si ce n’était pas tombé sur moi, il y a forcément quelqu’un d’autre qui aurait chuté. »

Il n’a jusqu’alors été contacté ni par la mairie, ni par la police.

Quand on lui demande le message qu’il souhaite faire passer aux lecteurs et aux lectrices du Poing, il n’y va pas par quatre chemin : « il ne faut rien lâcher ».

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