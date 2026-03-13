Affaire du funérarium de Grammont : Delafosse cité à comparaître devant la justice

Plus de trois ans après le dépôt de plaintes pour harcèlement et agressions sexuelles présumés au sein du complexe funéraire de Grammont à Montpellier, l’avocat montpelliérain Stéphane Fernandez a déposé une citation directe devant le tribunal correctionnel visant plusieurs cadres et salariés afin qu’ils répondent des faits dénoncés par des parties civiles. Parmi les personnes citées à comparaître figure le maire de Montpellier et président de la Métropole, Michaël Delafosse, pour complicité de certaines infractions évoqués dans cette procédure. L’audience est fixée au 6 mai

Le tribunal correctionnel de Montpellier doit examiner le 6 mai prochain une affaire de violences sexistes et sexuelles présumées au sein du complexe funéraire de Grammont. Dans une citation directe déposée par l’avocat montpelliérain Stéphane Fernandez, plusieurs personnes sont appelées à comparaître pour répondre de faits dénoncés par des salariées et d’autres employés de la structure.

La procédure vise notamment plusieurs salariés du service funéraire, accusés dans ce document d’agressions sexuelles ou de harcèlement sexuel et moral dans le cadre du travail. Les faits évoqués dans la citation directe portent sur une période s’étendant sur plusieurs années, principalement entre 2018 et 2022, au sein de la société des services funéraires de Montpellier Méditerranée Métropole.

Le document judiciaire évoque des gestes et propos à caractère sexuel ainsi qu’un climat de travail décrit comme dégradé par certaines salariées. Les parties civiles affirment avoir subi ou été témoins de comportements déplacés, de propos sexistes ou d’attitudes jugées humiliantes dans le cadre professionnel. Parallèlement, plusieurs salariés dénoncent d’autres irrégularités, notamment des heures supplémentaires non rémunérées et du travail dissimulé.

La citation directe vise également plusieurs responsables hiérarchiques ou institutionnels, non pas pour les faits eux-mêmes mais pour leur rôle supposé dans la gestion de la situation. Le directeur du complexe funéraire, Gilbert Sainte-Marie, et l’élue métropolitaine Éliane Lloret sont notamment mentionnés dans le document. Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, est lui aussi cité à comparaître pour « complicité d’absence de prise de mesure de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des salariés » et de « complicité de travail dissimulé ». Selon l’argumentation développée dans la citation directe, il lui est reproché de ne pas avoir mis fin aux infractions dénoncées alors que la Métropole est l’actionnaire majoritaire de la société exploitant le complexe funéraire.

À ce stade de la procédure, ces accusations n’ont pas été jugées par la justice. La citation directe constitue un mécanisme juridique permettant à des plaignants de saisir directement le tribunal correctionnel afin qu’il examine les faits qu’ils dénoncent.

L’affaire trouve son origine dans plusieurs plaintes déposées en octobre 2022 par des salariées du funérarium de Grammont. Elles dénonçaient notamment des fessées, des frôlements de poitrine, des remarques sur leur physique ou des propos sexistes répétés au sein du service. Certaines affirmaient également avoir alerté leur hiérarchie ou la Métropole sans que la situation ne change.

À l’époque, la direction du complexe funéraire avait contesté l’existence de faits de harcèlement sexuel avérés, en s’appuyant notamment sur un audit interne. Celui-ci évoquait toutefois l’existence d’une « culture grivoise » et d’un « harcèlement d’ambiance » selon des éléments révélés par la presse.

Le tribunal correctionnel de Montpellier devra désormais examiner les faits et les responsabilités éventuelles lors de l’audience prévue le 6 mai. À ce stade, l’ensemble des personnes visées par la citation directe bénéficie de la présomption d’innocence.







Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE FAIS UN DON