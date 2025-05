Ce vendredi 30 mai, en pleine féria, une douzaine de personnes, présentées comme des militants “néo-nazis” par le PCF d’Alès, ont attaqué le Prolé, un bar alésien connu pour être fréquenté par des militants communistes locaux. Une personne aurait été transportée à l’hôpital en urgence

Alors que la fête de la féria battait son plein à Alès, ce vendredi 30 mai, un groupe de personnes aurait pénétré le Prolé, bar alésien fréquenté par les militants communistes locaux. Selon la section du PCF d’Alès, il s’agirait du groupuscule nationaliste-révolutionnaire le “Block Montpelliérain” (sic).

Les individus auraient asséné des “coups et de gaz lacrymogènes la foule en fête et les militants communistes et leurs ami.e.s. Une vingtaine de personnes parmi le public et nos camarades ont été blessées, secourues par la Croix Rouge et le SAMU dont un militant cheminot PCF hospitalisé en urgence”, écrit Giovanni Di Francesco, secrétaire du PCF d’Alès dans un communiqué. Des plaintes vont être déposées, et le secrétaire de la section PCF d’Alès a annoncé saisir le procureur de la République.

Le PCF appelle à rassemblement de soutien lundi 2 juin à 18 heures devant la sous-préfecture “face à cette montée fachiste de plus en plus avérée, décomplexée”.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON