Béziers : l’Association France-Palestine Solidarité se mobilise contre le salon du Bourget

Des militants biterrois de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) organisent dans le cadre d’une coalition de 200 organisations une semaine de mobilisation du 2 au 8 juin pour dénoncer la venue d’entreprises israéliennes d’armement au salon aéronautique du Bourget, qui se tiendra du 16 au 22 juin

“Dans moins d’un mois, le salon aéronautique du Bourget va se tenir du 16 au 22 juin. À ce jour, au moins neuf entreprises israéliennes d’armement dont Elbit Systems, IAI ou Rafaël figurent toujours sur la liste des exposants invités. Ces entreprises qui sèment la mort à Gaza et dans toute la Palestine vont pouvoir continuer tranquillement leur business, ici, en France, à l’invitation du président de la République”, écrivent les militants biterrois de l’Association France-Palestine Solidarité (AFPS dans un communiqué).

Du 2 au 8 juin, une coalition de 200 organisations (dont l’AFPS fait partie) organise une semaine nationale d’action “pour demander aux préfets et sous-préfet de transmettre au président de la République l’exigence citoyenne qu’il n’y ait aucune présence israélienne au salon du Bourget.” A Béziers, un rassemblement devant la sous-préfecture sera organisé le 3 juin à 12h15, où des portraits d’enfants, de civils, de journalistes, de médecins et d’artistes assassinés par l’armée Israélienne seront brandis.

Une manière de rappeler que la guerre contre la population palestinienne a déjà occasionné la mort de plus de 52 000 personnes. “Dans ce contexte, alors que le 18 septembre 2024, l’Assemblée générale de l’ONU a voté à une écrasante majorité d’État, dont la France, une résolution enjoignant les États d’interdire toute exportation d’armes ou de matériel connexe en direction d’Israël, comment accepter que la France invite des entreprises israéliennes d’armement qui sèment la mort et le chaos à Gaza à venir faire des affaires, en France, au salon du Bourget ?“, demandent les militants dans la lettre qui sera remise au sous-préfet.

Le collectif Palestine biterrois appelle à une seconde manifestation, samedi 7 juin à 18h30 Rond Point Gagarine (devant l’entrée du parking du Polygone – face au tribunal).

