CHU de Montpellier : la direction annonce 850 000 euros par an pour les urgences, les syndicats crient victoire

Dans un communiqué du 28 mai, la CGT et Force Ouvrière du CHU de Montpellier reviennent sur leur mobilisation qui dure depuis février dernier et annoncent que la direction de l’hôpital a pris des mesures pour renforcer le service des urgences

La lutte a fini par payer. En janvier dernier, la CGT du CHU de Montpellier avait réalisé un signalement pour danger grave et imminent à la direction de l’hôpital face aux manques de moyens dont souffrait le personnel et à la hausse de fréquentation des urgences. Devant le manque de réaction de la direction, les syndicats avaient déposés un préavis de grève illimitée le 5 février dernier.





Dans un communiqué du 28 mai, la CGT et Force Ouvrière crient victoire après quatre mois de lutte : “A l’issue de nombreux échanges entre la direction, les organisations syndicales et les personnels qui se sont particulièrement impliqués, nous mesurons enfin les nombreuses avancées qui vont permettre d’améliorer significativement les conditions de travail des personnels paramédicaux et les prises en charge sécurisées des patients, dans l’attente des travaux de rénovation avancés à l’horizon 2027. Le renforcement du service des urgences représentera 850 000 € d’investissement annuel.”

De nouvelles orientations ont également été définies afin de mieux accompagner les patients et de réduire le délai de prise en charge. De nouveau postes d’infirmiers et d’aides soignants vont être créés d’ici cet été. “Les personnels paramédicaux du service des urgences adultes de Lapeyronie

peuvent savourer leur victoire et mesurer le chemin parcouru depuis l’hiver dernier”, écrivent les syndicats.

