Appel à témoignages : Le Poing a dix ans, fêtons ça ensemble !

Une anecdote, un souvenir à partager en lien avec notre journal ? Vous avez la parole !

Le Poing a dix ans, en janvier, on fait un numéro spécial pour fêter ça. Pour ça, on vous donne la parole : Quels sont vos souvenirs, vos anecdotes avec ce journal ? Quand avez-vous découvert, qu’est-ce qui vous y a plu ? Déplu ? On vous ouvre nos colonnes pour témoigner. Contactez-nous sur lepoing@riseup.net avec votre message et votre nom (un pseudo peut faire l’affaire) pour qu’on publie ça dans nos colonnes ! Date limite : 5 janvier !

