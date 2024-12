Aveyron : la Confédération Paysanne envahit le Conseil Départemental contre le conditionnement du RSA

Une centaine de militant.es de la Confédération Paysanne ont envahi le Conseil Départemental de l’Aveyron ce vendredi 13 décembre pour protester contre le conditionnement du RSA.

Ce vendredi 13 décembre, la Confédération Paysanne appelait les agriculteurs.trices à se rassembler devant le Conseil Départemental de l’Aveyron. L’objectif : protester contre le conditionnement du RSA à 15 heures de travaux.

Le département s’est porté volontaire pour l’expérimentation de cette nouvelle mesure, qui devrait se généraliser en 2025.

« Plus de 500 paysan.nes [de l’Aveyron] sont installé.es sur des structures qui, pour des raisons diverses et variées et souvent externes, ne leur permettent pas de tirer un revenu décent (phase d’installation, accidents de la vie, aléas climatiques, absence d’encadrement des prix, inflation etc…) Solliciter le Revenu de Solidarité Active devient alors un palliatif nécessaire. Or depuis ce printemps, nombreux.ses sont celles et ceux qui ont reçu des pressions quant à cette allocation : convocations devant l’assistant social et/ou injonction à trouver un emploi en plus de leur travail à la ferme. », s’est expliqué le syndicat.

A été dénoncée l’inégale répartition des aides de la PAC, proportionnées aux nombre d’hectares exploités, ce qui favorise les grandes exploitations. Tout en rappelant que même des fermes largement aidées par la PAC peuvent se retrouver avec des revenus dérisoires. Une situation que le syndicat pense voir encore aggravée avec l’accord de libre-échange conclu le 6 décembre entre l’Union Européenne et les pays du Mercosur.

Les manifestant.es ont dans un premier temps transmis de vive voix leurs revendications à Arnaud Viala, président Horizons du Conseil Départemental, sorti pour l’occasion devant l’entrée du bâtiment : un engagement à péréniser et sécuriser le dispositif du RSA pour les actifs.ves agricoles, sans application de l’exigence des 15 heures de travail hebdomadaires, redonner à la MSA (Sécurité Sociale agricole) le rôle d’assistance sociale des agriculteurs.trices, à rebours de la dérive actuelle vers un organisme de contrôle, utiliser le RSA comme un outil au service du développement du territoire.

Face à une discussion difficile, la Confédération Paysanne a ensuite envahi le Conseil Départemental, en contournant un dispositif policier léger, ce qui a retardé la cession prévue d’une heure environ.

