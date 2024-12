Cette semaine dans l’Hérault : événements autour de la crise agricole, de l’indépendantisme kanak, de l’écologie

Lundi 16 décembre

Montpellier : goûter/apéro transfem ouvert aux personnes transféminines, meufs trans, et plus largement à toustes les déviant·e·x·s de genre et de sexe assigné·e·x·s garçon, à l’initiative des Féroce Dolls, de 18h à 23h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal

Montpellier : marche aux flambeaux pour la défense du service public, à l’appel d’une intersyndicale de la fonction publique (FSU, CGT, Solidaires), à 18h devant la gare Saint-Roch

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Mardi 17 décembre

Prades-le-Lez : conférence-débat sur le thème « À la base de notre nourriture, le travail paysan », sur la crise agricole, organisée par le comité de soutien au Nouveau Front Populaire du Pic Saint-Loup avec des syndicalistes du Modef et de la Confédération Paysanne, à partir de 18h au foyer rural de Prades-le-Lez

Montpellier : journée mondiale de lutte contre les violences faites aux travailleurs.euses du sexe, dès 20h au Social Bar, 48 square de la Babotte

Mercredi 18 décembre

Montpellier : soirée-rencontre avec les Naturalistes des Terres, de 18h30 à 22h30 au local associatif La Base, 15 rue Chaptal

Frontignan : discussion sur le thème « Destitution de Macron, pourquoi pas… Mais pour quoi faire ? », de 18h30 à 20h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo

Montpellier : ciné-discussion autour du film « L’or bleu-l’or vert : les larmes d’une vallée », organisé par les Cultiv’acteurs (association étudiante de l’Institut Agro Montpellier) et animé par la Coord’eau 34, suivi d’un échange avec les militantes de la Coord’eau 34. À 20h au cinéma Utopia, 5 avenue du Docteur Pezet

Jeudi 19 décembre

Montpellier : réunion d’acceuil des nouveaux et nouvelles militant.es d’Extinction Rébellion et des Soulèvements de la Terre, à partir de 18h30 au local associatif La Base, 15 rue Chaptal

Montpellier : soirée à la mémoire des 40 ans du non-lieu donné aux assassins de 10 militant.es indépendantistes kanak, avec Emmanuel Tjibaou, député de Nouvelle-Calédonie/Kanaky et président de l’UC, François Roux, avocat du FLNKS, Caroline Machoro et Isabelle Merle, historienne. Ce sera de 17h à 21h au Caroussel, 4 rue Saint Barthélémy, quartier Gambetta

Dimanche 22 décembre

Montpellier : friperie à prix libre au square du Père Bonnet de Figuerolles, de 10h45 à 16h30, à l’initiative de l’AJAP

