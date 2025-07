Canicule à Montpellier : ça chauffe à l’hôpital et chez les chauffeurs de bus

À Montpellier, la canicule n’épargne ni les soignants du CHU ni les chauffeurs de bus de Transdev Occitanie Littoral. Ces derniers dénoncent des conditions de travail intenables, aggravées selon eux par l’inaction des directions concernées

Ce vendredi 5 juillet, une grève est annoncée chez les chauffeurs de Transdev Occitanie Littoral. En cause : l’absence de climatisation dans une partie des véhicules. Selon le syndicat CFDT, 25 bus circulent sans clim, avec des températures dépassant les 45 °C à bord. Dans certains cas, des conducteurs ont ouvert les portes aux feux rouges ou roulé portes ouvertes pour tenter de faire baisser la température, au risque de leur sécurité et de celle des passagers. Le syndicat annonce 60 % de grévistes attendus.

Du côté du CHU de Montpellier, même combat contre la chaleur. La CGT a déposé une deuxième alerte « canicule » auprès de la direction, dénonçant une situation critique pour les patients et les soignants. Manque de personnel pour assurer l’hydratation, ventilateurs insuffisants, zones climatisées inaccessibles : le syndicat exige des embauches d’urgence, des tenues de travail plus adaptées et des temps de pause renforcés. Il rappelle à la direction ses obligations légales depuis l’entrée en vigueur du décret sur les risques liés à la chaleur, applicable depuis le 1er juillet.

Pour rappel, en 2024, l’inspection du travail a recensé sept accidents du travail mortels en lien probable avec la chaleur, notamment dans le secteur du transport.

