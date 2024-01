Accueil de Zemmour à Montpellier : un contre-rassemblement prévu

Alors que le Dièze, salle de spectacle qui doit accueillir un meeting de Reconquête ce mardi 23 janvier assume sa position, un contre-rassemblement est prévu à 18 h au parc Alain Bashung, appelé par plusieurs organisations et syndicats de gauche

Depuis 24 heures, l’agitation règne sur les réseaux sociaux. Depuis la publication de notre article où le Dièze, salle de concert de Montpellier, a annoncé louer sa salle pour accueillir une réunion publique du parti d’Eric Zemmour “par ouverture d’esprit”, de nombreuses personnes ont demandé des explications au lieu, voire d’annuler l’événement. Et pour cause : la salle, qui accueille régulièrement des soirées techno queer, reçoit également un individu condamné pour injures homophobes et qui rappelle régulièrement qu’il veut combattre les “mouvements wokistes”.

Ce lundi 22 janvier, dans l’après-midi, le Dièze a publié un communiqué en se justifiant par sa “neutralité”. Une posture qui a énervé certains artistes et collectifs, comme le Madrediosa, bar queer et lesbien des Beaux-Arts, qui a annoncé l’annulation d’une soirée prévue là-bas.

Dans un communiqué de presse singé par plusieurs organisations et syndicats, un rendez-vous a été donné pour un rassemblement ce mardi 24 janvier à 18 heures au parc Alain Bashung.

“Eric Zemmour, président du parti fasciste Reconquête, condamné plusieurs fois (en particulier pour provocation à la haine raciale, injures publiques à caractères raciste et homophobe…) tient un meeting dans la salle Dieze à Montpellier mardi 23 janvier 2024. Si la réunion publique était maintenue, ce serait une grave première à Montpellier : il est inacceptable qu’un meeting fasciste, durant lequel des torrents de haine raciste vont être déversés, se tienne à Montpellier ! Les organisations signataires appellent à se mobiliser contre ce rassemblement.”



Liste des signataires :



Solidaires Étudiant-e-s Montpellier

Union communiste libertaire

Nouveau Parti Anticapitaliste 34

Union Syndicale Solidaires Hérault

Sud éducation 34

Sud santé sociaux

La France Insoumise 34

la Gauche Ecosocialiste 34

le Parti de Gauche 34

Le Quartier Généreux

Le Massicot Montpellier

RUSF 34

Alternatiba Montpellier

Parti Communiste Français – Fédération de l’Hérault

Mouvement des Jeunes Communistes de France – Fédération de l’Hérault

Jeune Garde

La Carmagnole

Social En Lutte 34

Les écologistes Montpellier

Parti socialiste de l’Hérault

Jeunes socialistes de l’Hérault

Humains et Dignes

L’ultraviolette

UNEF Montpellier

Union départementale CGT Hérault

Sébastien Rome, député LFI de l’Hérault

GARAM

Coordination contre les violences de genre

