Cette semaine dans l’Hérault : antifascisme, mobilisations agricoles

Mardi 23 janvier

Montpellier : rassemblement contre la venue de Zemmour au Dièze à Montpellier. Rendez-vous à 18h au parc Alain Bashung.

Jeudi 25 janvier

Frontignan : discussion sur le thème « Comment se passer des outils numériques dans les luttes ? », à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Montpellier : discussion sur le thème « L’Occitanie, un terreau pour l’extrême droite ? » avec Gregory Rzepski, journaliste au Monde Diplomatique, autour d’un article paru dans le mensuel de décembre 2023. Ce sera à 19h au Salon du Belvédère (Corum).

Vendredi 26 janvier

Béziers : départ à 7h d’une opération escargot sur l’autoroute en direction de Montpellier, liée au mouvement de protestation des agriculteurs.trices. Arrivée estimée à la préfecture de Montpellier autour de midi. Des blocages de l’A9 sont déjà prévus pour le jeudi 25 au niveau de Nîmes.

Béziers : conférence organisée par la CGT et l’Institut d’Histoire Sociale Marcel Caille sur le thème « À la conquête du temps libre ». Ce sera de 9h30 à 12h30, au Centre de loisirs des cheminots, derrière la gare, avec la participation de Marylise Dumas.

Montpellier : discussion sur le thème « l’affaire Wikileaks : les médias indépendants et la censure » avec Stefania Maurizio, journaliste d’investigation ayant travaillé sur les révélations Wikileaks et l’affaire Snowden. Ce sera à partir de 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot.

Samedi 27 janvier

Montpellier : rencontre autour de la situation sociale en Argentine organisée par l’Union Communiste Libertaire, avec la présence en visio-conférence d’un militant de l’organisation libertaire « Roja y Negra » de Buenos Aires. Ce sera à partir de 17h à la librairie La Mauvaise Réputation, 20 rue Terral.

Lundi 29 janvier

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch.

