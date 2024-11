Cette semaine dans l’Hérault : conférences et discussions féministes, réunion sur les services publics à Montagnac

Lundi 25 novembre

Montpellier : soirée-débat sur le thème « Exploitation massive des ressources minières au Nord et au Sud : quelles conséquences sociales et environnementales ? », organisée dans le cadre de la 34ème Quinzaine de la Solidarité Internationale de Montpellier, en partenariat avec ATTAC, le collectif Ethique sur Etiquette de Montpellier ( CDTM, CCFD-TS, Artisans du Monde, CFDT, ASSECO-CFDT, Action contre la Faim), et en présence de l’Association pour la Dépollution des Anciennes Mines de la Vieille Montagne (ADAMVM), dans le Gard, et une partenaire du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire, le Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement dans l’Océan Indien (CRAAD-OI) basé à Madagascar. Ce sera à 18h30 , salle Guillaume de Nogaret, espace Pitot, place du Professeur Mirouze.

Mardi 26 novembre

Frontignan : chorale militante « La fausse note », de 18h à 20h au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP). Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot, à 18h40 (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 et 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Mercredi 27 novembre

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous.tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Montpellier : rencontre avec Alizée Vincent journaliste, spécialisée sur le genre et les violences sexuelles, autour de son essai « Sœurs de plainte. Une enquête intime sur les liens entre covictimes ». Ce sera à 19 h, à la librairie Fiers de lettres, 1 rue du Bras de Fer, en partenariat avec la Carmagnole.

Jeudi 28 novembre

Montpellier : conférence antifasciste organisée par Solidaires étudiant-e-s et Sud éducation sur le thème « L’extrême-droite : la connaître pour mieux la combattre » Ce sera à l’université Paul Valéry à 18h15, salle Jean Moulin.

Montpellier : lecture collective et engagée du discours de Simone Veil pour le droit à l’avortement. Ce sera à 20h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Vendredi 29 novembre

Montagnac : réunion publique sur le thème « Rendez-nous l’argent pour les services publics ! 250 milliards volés aux collectivités depuis 2012 ». Ce sera à la salle des rencontres André Sambussy dès 18h30, en présence d’Antoine Bertrand, secrétaire national du Parti de Gauche, de Sylvain Carrière, député NFP/LFI de la 8ème circonscription de l’Hérault, et d’Arnaud Carpier, représentant du collectif « Transportons nous »

Montpellier : projection du film « Annie Colère » suivie d’un débat avec le Planning Familial, dès 19h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Samedi 30 novembre

Montpellier : discussion sur le thème « Soulèvements aux Antilles et en Kanaky : comment peut-on s’en inspirer ? », à l’initiative de l’association Le Barricade. La discussion commencera dès 18h, suivie d’un atelier d’écriture de lettres pour les prisonniers kanak et d’une cantine populaire, à partir de 20h30. Le tout à La Gerbe, 19 rue Chaptal.

Montpellier : soirée de soutien au nouveau Front Indépendant de Résistance à l’Exclusion (FIRE), successeur des Bouzarts, de 19h à minuit au 3 avenue Saint-Lazare. Le programme par ici.

Dimanche 1er décembre

Montpellier : journée “Palestine vivra” au local associatif Le Quartier Généreux, au 2 quai des Tanneurs de 11h à 23h. Au programme : expositions tout au long de la journée, à 11h30 cours de sable (danse folklorique des pays du Levant expression de la résistance palestinienne), à 13h direct de l’association Terra Solidaires avec des habitant.es de Gaza, de 13h à 19h Flash Tatoos avec Amandine Monbrun, Orphée et Vilaine Renarde, à 14h conférence de Brigitte Challande autour des chroniques “Gaza Urgence Déplacé.e.s”, qui racontent depuis le 7 octobre le quotidien sur place (disponibles dans l’Agora du Poing), à 15h15 discussion autour du thème “Lutter ensemble ici”, avec les collectifs BDS/Urgence Palestine et le Comité Palestine de Montpellier, de 18h à 20h projection de courts-métrages, et enfin des concerts de 20h à 23h, avec l’Anomalie (rap) et la Communauté de l’Ano (hip-hop, soul, dancehall)

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous.tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

