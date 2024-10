Cette semaine dans l’Hérault : grève contre le projet de loi de financement de la Sécu, espaces solidaires

Lundi 28 octobre

Montpellier : goûter/apéro des Féroces Dolls, ouvert aux personnes transféminines, meufs trans et plus largement à toustes les déviant·e·x·s de genre et de sexe assigné·e·x·s garçon. Avec jeux, présentation du collectif, groupe de parole sur la transphobie, trans-mission sur l’auto-injec d’œstro si besoin. De 18h à 22h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Mardi 29 octobre

Sète : rassemblement devant la CPAM de 10h à 14h, dans le cadre d’un appel national intersyndical (CGT, FO, Sud, Unsa) à une grève contre le projet de loi de financement de la Sécurité sociale et pour la sauvegarde de l’hôpital public et du système de santé.

Béziers : rassemblement devant la CPAM de 11h à 14h, dans le cadre d’un appel national intersyndical (CGT, FO, Sud, Unsa) à une grève contre le projet de loi de financement de la Sécurité sociale et pour la sauvegarde de l’hôpital public et du système de santé.

Montpellier : rassemblement devant la CPAM de 11h à 14h, dans le cadre d’un appel national intersyndical (CGT, FO, Sud, Unsa) à une grève contre le projet de loi de financement de la Sécurité sociale et pour la sauvegarde de l’hôpital public et du système de santé.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP). Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot, à 18h40 (numéro à contacter si besoin : 07 68 91 11 23). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Mercredi 30 octobre

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous.tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Samedi 2 novembre

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP). Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot, à 18h40 (numéro à contacter si besoin : 07 68 91 11 23). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Dimanche 3 novembre

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous.tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Lundi 4 novembre

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON