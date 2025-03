Cette semaine dans l’Hérault : grève de la fonction publique, manifs contre la répression des Free Party et pour la Palestine

Vendredi 28 mars

Montpellier : assemblée générale des travailleurs-euses de l’art et de la culture, de 18h à 20h au Glassbox, 13 rue de Belfort

Samedi 29 mars

Montpellier : rassemblement pour le droit au logement, à 14h devant la préfecture

Montpellier : manifestation de soutien au peuple palestinien, 15h place de la Comédie

Béziers : manifestation de soutien au peuple palestinien, 17h30 devant la mairie, place Gabriel Péri

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23)

Dimanche 30 mars

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Mardi 1er avril

Montpellier : assemblée générale à Paul Valéry contre les coupes budgétaires et les accords génocidaires, à midi sur le parvis des amphis 1,2 et 3

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23)

Mercredi 2 avril

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Jeudi 3 avril

Béziers : grève et manifestation de la fonction publique contre la réforme des retraites et les baisses d’indemnisation pour les fonctionnaires en arrêt maladie, à 10h30 à la Bourse du Travail

Sète : grève et manifestation de la fonction publique contre la réforme des retraites et les baisses d’indemnisation pour les fonctionnaires en arrêt maladie, à 11h devant la mairie

Clermont-l’Hérault : grève et manifestation de la fonction publique contre la réforme des retraites et les baisses d’indemnisation pour les fonctionnaires en arrêt maladie, à 11h sur les allées Salengro

Ganges : grève et manifestation de la fonction publique contre la réforme des retraites et les baisses d’indemnisation pour les fonctionnaires en arrêt maladie, à 11h30 devant la mairie

Bédarieux : grève et manifestation de la fonction publique contre la réforme des retraites et les baisses d’indemnisation pour les fonctionnaires en arrêt maladie, à midi devant la Maison des Syndicats

Montpellier : grève et manifestation de la fonction publique contre la réforme des retraites et les baisses d’indemnisation pour les fonctionnaires en arrêt maladie, à 12h30 place de la Comédie

Samedi 5 avril

Montpellier : manifestive contre la répression des fêtes libres, à midi au Peyrou

