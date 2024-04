Cette semaine dans l’Hérault : grève et rassemblement pour des urgences à Lodève, manif pour la Palestine

Lundi 15 avril

Montpellier : apéro et temps chill entre personnes transféminines, meufs trans, et plus largement entre déviant.e.x.s de genre assigné.e.x.s garçon : non-binaires, agenres, travesti.es, fluides de genre, folles, inter, en questionnement. Ce sera entre 18 et 22h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Montpellier : cercle d’écoute féministe pour hommes, organisé par le Planning Familial 34 dans ses locaux montpelliérains, 48 boulevard Rabelais, de 19h à 21h. Inscription nécessaire ici.

Lamalou-les-Bains : projection du film « La ferme des Bertrand » à 20h30 au cinéma L’Impérial.

Mardi 16 avril

Frontignan : atelier création de pancartes et matériel de propagande féministe, à 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Montpellier : projection du film « One more jump » au cinéma Utopia, 5 avenue du docteur Pezet, à 20h, à l’intiative de l’AFPS 34, Gaza Urgence déplacé.e.s, et du comité de soutien universitaire de Montpellier. La séance sera suivie d’un débat avec Bernard Botiveau, politologue et directeur de recherche au CNRS.

Mercredi 17 avril

Frontignan : atelier d’énergétique d’initiation aux arts énergétiques chinois. Accessible à tou.te.s et quelque soit le niveau. Atelier à prix libre. Ce sera à 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Montpellier : table-ronde sur le thème « Industrie pharmaceutique : une question publique, une question opaque », avec François Thiollet, député européen EELV et Sandrine Caristan, déléguée SUD à Sanofi Montpellier, animée par Julia Mignacca porte parole EELV de Montpellier. De 19h à 22h au Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs.

Jeudi 18 avril

Frontignan : soirée jeux de société à 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Clermont l’Hérault : rencontre-débat sur la Sécurité Sociale et la santé organisée par la CGT à la salle Georges Brassens à 18h30.

Montpellier : apéro d’Extinction Rébellion, à 18h30 au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Montpellier : présentation du guide « Genre et Participation » par l’Institution de la Concertation et de la Participation Citoyenne, suis vu d’un temps d’échange. Ce sera à 18h30 au Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs.

Montpellier : séance de philosophie politique consacrée à l’écologie politique, animée par Julia Mignacca, porte parole EELV Montpellier, et Clément Bonnet. Ce sera à 19h au Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs.

Montpellier : échecs entre dames et sans mecs cis, à partir de 19h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Vendredi 19 avril

Frontignan : rencontre de la chorale de la Grève et de la chorale féministe de Sète, avec repas partagé, à 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Samedi 20 avril

Frontignan : atelier de portage en écharpe de 9h30 à 12h, organisé par « La Coop’In des bébés » de la commission « Santé & Bien-être » à Montbazin. Ce sera au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Montpellier : atelier linogravure à prix libre et sur inscription à partir de 11h au Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs.

Montpellier : manif pour un cessez-le-feu feu et l’arrêt des bombardements et du blocus à Gaza, et contre la répression en Cisjordanie, à 15h place de la Comédie.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Montpellier : projection du film « La rébellion des fleurs » suivi d’une discussion en présence de Llanka Millan, activiste mapuche. Ce sera à 20h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Dimanche 21 avril

Montpellier : atelier de fabrication de cuiseurs solaires, à 17h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Montpellier : projection du film « 3000 nuits » au cinéma Utopia, 5 avenue du docteur Pezet, à 11h, à l’intiative de l’AFPS 34, Gaza Urgence déplacé.e.s, et du comité de soutien universitaire de Montpellier. Séance suivie d’un brunch participatif et d’une discussion avec Christine Post, coordinatrice du groupe de travail AFPS sur les prisonniers palestiniens.

Lundi 22 avril

Lodève : journée de grève au Centre Hospitalier de Lodève, avec un rassemblement à 17h devant le CAPS pour l’ouverture d’urgences à Lodève.

Montpellier : rencontre-débat pour les 80 ans du droit de vote pour les femmes, avec une conférence d’Éliane Viennot. L’évènement, à l’initiative d’Osez le féminisme 34, aura lieu à la Maison des relations internationales à 18h30.

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch.

Montpellier : groupe de parole de soutien contre la répression, à 18h30 au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Montpellier : projection du film « une assemblées de femmes palestiennes » au cinéma Utopia, 5 avenue du docteur Pezet, à 20h, à l’intiative de l’AFPS 34, Gaza Urgence déplacé.e.s, et du comité de soutien universitaire de Montpellier. Séance suivie d’une discussion en présence de la réalisatrice Roxane Borgna.

