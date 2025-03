Cette semaine dans l’Hérault : manifestation antiraciste, grèves dans la culture, le social et le médico-social

Jeudi 20 mars

Frontignan : discussion sur le traitement médiatique des évènements en Palestine, dès 18h30 au local associatif La Grève, 19 bis boulevard Victor Hugo

Samedi 22 mars

Béziers : manifestation pour la journée internationale contre le racisme et le fascisme, dès 10h30 aux Halles de la Devéze

Montpellier : manifestation pour la journée internationale contre le racisme et le fascisme à 14h30 au Peyrou

Montpellier : fête de Newroz, Nouvel An kurde, à partir de 16h au Centre Démocratique Kurde de Montpellier, 40 rue du Belvédère

Montpellier : carnaval de convergence des luttes le RATFUT organisé par le Quartier Génereux, avec un départ à 16h place Albert 1er. Au carnaval succédera une soirée de concerts à 19h30, toujours sur la place Albert 1er, en collaboration avec le Mamasound, collectif fondé en 2012 et qui anime un agenda culturel de référence couvrant Montpellier et ses alentours. Au programme : à 19h30 « Les Michels » (duo poétique et loufoque de contrebasse et ukulélé spécialisé dans les reprises de variété française à la demande), à 21h « Sophie Les bas bleus » (Java Rock avec une touche d’électro aux textes engagés et humoristiques), et enfin à partir de 23h « Les Bananaratés » (duo de ponceuses de titres électriques, souvent de mauvais goût)

Montpellier : conversation avec Jérémy Rubenstein, auteur de Terreur & Séduction, sur le thème « Guerres et extrêmes-droites ici et là, contre-insurrection partout. La matrice contre-insurrectionnelle en débat ». A partir de 17h à la librairie La Symbolique du Poulet, 13 rue des Soldats

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23)

Montpellier : table-ronde sur le thème « La décolonisation des peuples dans les Outre-Mers”, avec Davy Rimane et Jean-Victor Castor, députés de la Guyane, Emmanuel Tjibaou, député de la Kanaky/Nouvelle-Calédonie, et Benoît Trépied, anthropologue spécialiste de la Kanaky/Nouvelle-Calédonie. À partir de 19h au Salon du Belvédère du Corum

Dimanche 23 mars

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Lundi 24 mars

Montpellier : rassemblement contre les coupes budgétaires du Département et pour une culture vivante, à Hôtel du Département (quartier Alco) à 8h30. Prises de parole à 11h30

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Mardi 25 mars

Montpellier : grève des salarié-es du social et du médico-social. Rassemblement à 11h30 devant l’Hôtel du Département

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23).

Mercredi 26 mars

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Vendredi 28 mars

Montpellier : conférence-débat de Geneviève Azam, maître de conférence retraitée en économie de l’université Jean-Jaurès de Toulouse et membre d’Attac, à l’espace Martin Luther King à partir de 18h30, organisée par le comité local Attac sur le thème « Transition énergétique et financement de l’extractivisme par les banques françaises ».

