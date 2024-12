Cette semaine dans l’Hérault : manifs des retraité.es et de la fonction publique, solidarité avec la Palestine et le Liban

Mardi 3 décembre

Montpellier : manifestation syndicale des retraité.es pour l’augmentation des pensions, à 10h30 parvis de l’Opéra Comédie

Béziers : manifestation syndicale des retraité.es pour l’augmentation des pensions, à 10h30 devant la sous-préfecture

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP). Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot, à 18h40 (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 et 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Mercredi 4 décembre

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous.tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Montpellier : projection du film « Les Diggers de San Francisco », en partenariat avec l’AJAP, à 18h30 au Centre Ascaso-Durutti, 6 rue Henri René. Suivi d’un apéro-repas participatif

Montpellier : soirée de soutien à des membres d’Extinction Rébellion poursuivi.es par la banque BNP, à 19h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal

Jeudi 5 décembre

Montpellier : manifestation intersyndicale pour la défense de la fonction publique, 10h place Albert 1er

Béziers : manifestation intersyndicale pour la défense de la fonction publique, 10h30 Bourse du Travail

Montpeyroux : réunion du Nouveau Front Populaire à 18h à la brasserie Baudille

Montpellier : conférence de Pierre Stambul, co-président de l’UJFP, sur le thème « Palestine-Israel : face au choix d’une guerre sans fin un chemin de paix est-il encore possible ? » au Carrousel, 9 cours Gambetta

Montpellier : conférence-débat sur le thème « Médias et extrême-droite », avec Le Poing, Médiapart, Rapports de Force, la Marseillaise et Street Press, à 19h à la salle Fernand Pelloutier, 15 place Zeus

Samedi 7 décembre

Frontignan : assemblée générale mensuelle de la Coopérative Intégrale du Bassin de Thau, de 13h à 15h au local associatif La Grève, 19 bis boulevard Victor Hugo

Montpellier : manifestation de soutien aux peuples palestiniens et libanais, à 14h à Plan Cabanes

Montpellier : action de boycott appelée par BDS Montpellier à 15 heure au Carrefour de Lattes (rayons fruits et légumes) pour s’opposer à la vente de produits issus des colonies israéliennes.

Dimanche 8 décembre

Montpellier : arpentage du livre « La Fabrique du consentement » de Noam Chomsky, de 15h à 18h au local associatif Le Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs

