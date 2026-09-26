Cette semaine dans l’Hérault : marches pour le climat, pour l’avortement, grève de la fonction publique, week-end anti CRA

Samedi 26 septembre

Pézenas : festival de la France Insoumise, toute la journée au parc de Castelsec. En présence entre autres d’Alma Dufour, Danielle Obono, Bernard Friot, Sylvain Carrière et Marina Mesure. Programme complet festival de la France Insoumise, toute la journée au parc de Castelsec. En présence entre autres d’Alma Dufour, Danielle Obono, Bernard Friot, Sylvain Carrière et Marina Mesure. Programme complet par ici

Prades-le-Lez : rassemblement contre l’inaction climatique, pour un plan d’urgence face aux causes et conséquences du réchauffement climatique, pour la paix et la justice sociale à 9h30 sur le parvis de la mairie

Sète : rassemblement contre l’inaction climatique, pour un plan d’urgence face aux causes et conséquences du réchauffement climatique, pour la paix et la justice sociale à 11h place Aristide Briand

Montpellier : mobilisation contre l’inaction climatique, pour un plan d’urgence face aux causes et conséquences du réchauffement climatique, pour la paix et la justice sociale. Dès midi, une cantine populaire est prévue sur l’Esplanade Charles de Gaulle. À 13h, ouverture d’un forum ouvert à toutes et tous autour de la question « Quelles actions collectives pour un plan climat ambitieux : eau, agriculture, incendie, logement, etc. », toujours au même endroit. Puis à 15h le rassemblement partira pour une marche autour de l’Écusson. Une assemblée générale aura lieu dans la foulée

Le Soulié : fête des Sagnes organisée sur le thème « Retour aux sources, sur le plateau du Somail », dans le cadre des mobilisations pour le climat. Ce sera dès 14h chez Laurence Volfinger, au Centre équestre de La Roque. Au programme : animations, spectacles, musique, repas, promenades naturalistes. Plus d’infos et inscriptions fête des Sagnes organisée sur le thème « Retour aux sources, sur le plateau du Somail », dans le cadre des mobilisations pour le climat. Ce sera dès 14h chez Laurence Volfinger, au Centre équestre de La Roque. Au programme : animations, spectacles, musique, repas, promenades naturalistes. Plus d’infos et inscriptions par ici.

Lodève : discussion co-animée par Claude Leostic, membre de l’AFPS et coordinatrice de la campagne française « Flottille de la Liberté pour Gaza » et Nemo, marin et syndicaliste Sud marine marchande ayant participé à la dernière flottille discussion co-animée par Claude Leostic, membre de l’AFPS et coordinatrice de la campagne française « Flottille de la Liberté pour Gaza » et Nemo, marin et syndicaliste Sud marine marchande ayant participé à la dernière flottille « 1000 Madleens to Gaza » du printemps 2026. Ce sera de 14h à 15h45 à la brasserie Lodèva, au 9 avenue Denfert. Dans le cadre du festival des Fourmilières, festival antifasciste et solidaire.

Montpellier : rassemblement musical pour la Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires, à 14h30 au kiosque Bosc sur l’Esplanade Charles de Gaulle

Montpellier : fête des 10 ans de l’espace associatif La Tendresse. Au programme, ateliers, concerts, cours de tangos, repas et buvette. Ce sera de 15h à minuit, à La Tendresse, 80 impasse Flouch. Programme détaillé fête des 10 ans de l’espace associatif La Tendresse. Au programme, ateliers, concerts, cours de tangos, repas et buvette. Ce sera de 15h à minuit, à La Tendresse, 80 impasse Flouch. Programme détaillé par ici. Un pré rendez-vous est aussi prévu dès 11h pour préparer les frites servies le soir, avec les cantines populaires issues du mouvement Bloquons Tout (plus d’infos sur Discord ou Signal

Dimanche 27 septembre

Pézenas : festival de la France Insoumise, toute la journée au parc de Castelsec. En présence entre autres d’Alma Dufour, Danielle Obono, Bernard Friot, Sylvain Carrière et Marina Mesure. Programme complet festival de la France Insoumise, toute la journée au parc de Castelsec. En présence entre autres d’Alma Dufour, Danielle Obono, Bernard Friot, Sylvain Carrière et Marina Mesure. Programme complet par ici

Montpellier : projection du film « À l’assaut du ciel, Cuba ou la solidarité anti-impérialiste » de la PaduTeam, de 15h à 17h au local associatif Le Quartier Généreux, au 2 quai des Tanneurs. Le film suit le sociologue et militant Saïd Bouamama à Cuba lors des commémorations du 60ᵉ anniversaire de la Conférence tricontinentale qui s’est tenue du 3 au 15 janvier 1966 à La Havane, et qui a rassemblé des délégué-es de 82 pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine représentant des mouvements, anti-impérialistes, révolutionnaires, de lutte de libération nationale. Et cherche à relier l’internationalisme cubain aux rapports de force contemporains. La projection sera suivie d’un échange avec Thierry Angles, militant communiste depuis 1973, ancien dirigeant du MJCF et ancien secrétaire de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique.

Lundi 28 septembre

Montpellier : permanence du permanence du BIB Hackerspace , pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques, numériques ou biologiques, avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. Dès 18h30 à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Montpellier : déambulation féministe pour défendre le droit à l’avortement, à l’appel de l’interorga féministe de la ville, avec un départ à 18h30 au Peyrou Mardi 29 septembre

Mardi 29 septembre

Montpellier : en préparation du weekend de mobilisation contre les Centres de Rétention Administratifs (lieux d’enfermements des personnes sans-papiers), le collectif anti-CRA 34 organise une collecte de tee-shirt unis sans écriture, pour proposer des sérigraphies vendues à prix libre les jours de l’événement. L’argent récolté permettra de soutenir financièrement les personnes retenues en CRA (cartes SIMs, nourriture, vêtements). Ce sera de 14h à 18h à la librairie Scrupule, au 40 cours Gambetta

Montpellier : manifestation départementale à l’occasion d’une journée de grève dans la fonction publique, pour les salaires et la qualité des services publics. La manif démarrera à 14h de la place Albert 1er. Covoiturages et départs groupés en bus à 12h depuis la place Cot de Bédarieux, à 12h30 depuis Ganges, Clermont-l’Hérault (gare routière) et Béziers (place de Gaule), à 12h45 depuis Agde et Sète, et à 13h depuis Lunel. Inscriptions et renseignements pour les transports au contact des Unions Locales CGT concernées.

Montpellier : atelier d’autodéfense en non-mixité pour femmes et diversités de genre, de 19h30 à 20h45 au Loft des Assos, 77 rue du Faubourg Figuerolles. Plus d’infos et réservations atelier d’autodéfense en non-mixité pour femmes et diversités de genre, de 19h30 à 20h45 au Loft des Assos, 77 rue du Faubourg Figuerolles. Plus d’infos et réservations par ici

Mercredi 30 septembre

Montpellier : conférence avec Fabrice Lebrun, qui présentera son livre “Barbarie Numérique”, sorti en 2024, une enquête sur le Congo, cœur des industries numériques et objet de toutes les convoitises. Coorganisée par le Centre Ascaso Durruti et l’université Paul Valéry, de 17h à 18h en salle D106 (bâtiment D) à l’université Paul Valéry

Montpellier : permanence conviviale entre LGBTQI+ et alliés : rencontres, échanges, activités, ressources (lieux, assos…), écoute active, entraide et soutien (entretiens individuels possible) ! Encas offerts. Ce sera de 18h30 à 21h au Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs.

Montpellier : présentation avec Fabrice Lebrun, autour de son livre “Barbarie Numérique”, sorti en 2024, une enquête sur le Congo, cœur des industries numériques et objet de toutes les convoitises. Coorganisée par le Centre Ascaso Durruti et le collectif Maudite soit la guerre, à partir de 19h30 au centre Ascaso Durruti, au 6 rue Henri René. Présentation suivie d’un apéro et d’un repas partagé

Jeudi 1er octobre

Pérols : salon SolutionsCSE organisé toute la journée au Parc des Exposition. Salon gratuit réservé aux élu-es de Conseil Social et Économique représentant-es du personnel. Inscription en ligne salon SolutionsCSE organisé toute la journée au Parc des Exposition. Salon gratuit réservé aux élu-es de Conseil Social et Économique représentant-es du personnel. Inscription en ligne par ici.

Montpellier : conférence avec Fabrice Lebrun, qui présentera son livre ‘Barbarie Numérique”, sorti en 2024, une enquête sur le Congo, cœur des industries numériques et objet de toutes les convoitises. Coorganisée par le Centre Ascaso Durruti et l’université Paul Valéry, à 10h salle des ACTES à l’université Paul Valéry – site Saint Charles.

Vendredi 2 octobre

Pérols : salon SolutionsCSE organisé toute la journée au Parc des Exposition. Salon gratuit réservé aux élu-es de Conseil Social et Économique représentant-es du personnel. Inscription en ligne salon SolutionsCSE organisé toute la journée au Parc des Exposition. Salon gratuit réservé aux élu-es de Conseil Social et Économique représentant-es du personnel. Inscription en ligne par ici.

Montpellier : soirée anti carcérale autour du livre « Mange ta peine : les recettes du prisonnier à l’isolement » de Moben. Dans le cadre du festival des Fourmilières, festival antifasciste et solidaire. Cantine populaire à prix libre proposée, dont les bénéfices iront au soutien des camarades emprisonné.es (possibilité de se mettre en lien avec les cantines populaires issues du mouvement Bloquons Tout pour participer à la cuisine ou au service, sur soirée anti carcérale autour du livre « Mange ta peine : les recettes du prisonnier à l’isolement » de Moben. Dans le cadre du festival des Fourmilières, festival antifasciste et solidaire. Cantine populaire à prix libre proposée, dont les bénéfices iront au soutien des camarades emprisonné.es (possibilité de se mettre en lien avec les cantines populaires issues du mouvement Bloquons Tout pour participer à la cuisine ou au service, sur Discord ou Signal ). Ce sera à partir de 19h à la librairie La Symbolique du Poulet, 13 rue des Soldats.

Samedi 3 octobre

Montpellier : seconde édition du Festival de parentalités féministes « Mi mères veilleuses, mi mères vénères », pour venir parler éducation des garçons, parents malades, beaux-parents, militance. Ce sera de 10h à 20h30 au Carroussel, 9 cours Gambetta. Inscription des participant-es et bénévoles seconde édition du Festival de parentalités féministes « Mi mères veilleuses, mi mères vénères », pour venir parler éducation des garçons, parents malades, beaux-parents, militance. Ce sera de 10h à 20h30 au Carroussel, 9 cours Gambetta. Inscription des participant-es et bénévoles par ici.

Dimanche 4 octobre

Montpellier : manifestation régionale contre le Centre de Rétention Administrative de Béziers, contre l’enfermement des sans-papiers et pour la libre circulation des personnes. Départ à 14h place de la Comédie. Manif suivie d’une assemblée

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