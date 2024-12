Cette semaine dans l’Hérault : mobilisation pour la fonction publique, le frêt et l’emploi, évènements anti-répression

Mardi 10 décembre

Frontignan : chorale des luttes « la fausse note », de 18h à 20h au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP). Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot, à 18h40 (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 et 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Montpellier : cercle de parole entre personnes psychiatrisées, de 19h à 21h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Montpellier : soirée sur le thème « Théorie & féminisme de la subsistance », à partir du travail de Geneviève Pruvost (extraits audio), suivie d’un apéro-repas participatif. Ce sera à partir de 19h au Centre Ascaso-Durutti, 6 rue Henri René.

Montpellier : action anti-pub à l’initiative d’Extinction Rébellion, à 20h. Ouvert aux débutant.es. S’inscrire en ligne par ici

Mercredi 11 décembre

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous.tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Jeudi 12 décembre

Partout : journée de grève et de manifestation pour la défense de la fonction publique, de l’industrie et du frêt SNCF, contre les licenciements et les plans sociaux. À Béziers la manifestation partira à 10h30 de la Bourse du Travail. Heure et lieu à venir pour Montpellier, restez connecté.es

Frontignan : projection du film « Avant que les flammes ne s’éteignent » de Mehdi Fikri, sur le combat d’une sœur contre l’institution judiciaire après la mort de son frère aux mains de la police dans une banlieue populaire de Strasbourg. La projection sera suivie d’une discussion autour des violences policières puis d’une cantine végétarienne à prix libre. L’argent récolté servira à alimenter la caisse de la Coopérative Intégrale du Bassin de Thau (CIBT) pour le volet « antirepression » (soutien aux camarades en procès ou en prison, achat de matériel pour les futures manifs et les actions…). Ce sera à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Vendredi 13 décembre

Le Vigan : écoute d’une chronique radio sur le procès des viols de Mazan, tiré de l’émission anti-carcérale Carapatage (20 mins), suivie d’une discussion sur le thème « Pourquoi et comment garder une perspective contre l’État et ses institutions dans des histoires de violences sexistes, sexuelles ou de genre ? ». Ce sera à 18h30 au local associatif La P’tite Base, place de la mairie.

Montpellier : soirée « ACAB DAY » organisée par le collectif Street Médics Montpellier au local associatif La Base, 15 rue Chaptal, à partir de 19h. Avec le collectif Technopolice, la chorale « le cri du chœur », Extinction Rebellion et bien d’autres. Collecte au profit des médics (voir ici et ici), discussions sur la répression, les violences policières et les violences d’état, stands, crêpes végan, chants

Samedi 14 décembre

Bédarieux : exposition à l’occasion des 120 ans de l’Union Locale CGT, de 9h à 17h à la salle Léo Ferré. À 18h aura lieu une cérémonie de commémoration officielle avec l’Institut d’Histoire Sociale de la CGT et le secrétaire de l’Union Départementale de l’Hérault, Serge Ragazzacci.

Pont d’Hérault : journée contre la justice et la prison, en soutien à la caisse de solidarité face à la justice en Cévennes. Ce sera à l’ancienne usine squattée l’Étuve, route de Ganges. À 14h aura lieu une présentation du collectif d’entraide face à la justice en Cévennes. À partir de 14h30 ce sera un point sur les taules du secteur suivi par une discussion contre la construction d’une nouvelle prison à Nîmes. Puis à 17h des discussions en petits groupes prendront le relais, autour de deux thèmes : « l’enfermement et comment se préparer à la prison » et « partages d’expériences et de ressources sur la sécurité numérique (téléphones, ordis)”. À 19h ce sera repas et apéro autour d’un bar, avant des concerts, dès 21h (Atyma, rap queer DIY ; Hors-Sujet, post punk bancal déviant.es ; Ratur, rap)

Dimanche 15 décembre

Bédarieux : exposition à l’occasion des 120 ans de l’Union Locale CGT, de 9h à 17h à la salle Léo Ferré

Le Vigan : projection du documentaire « Enfermés mais vivants », autour du retour d’un homme dans la prison dans laquelle il a déjà passé 15 ans pour braquage, et d’une proche. Ce sera à 16h au local associatif La P’tite Base, place de la mairie.

