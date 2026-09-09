Cette semaine dans l’Hérault : mobilisations étudiantes, de l’énergie, de la santé et de l’action sociale, contre la répression des GJ et soutiens à la Palestine

Mercredi 9 septembre



Montpellier : goûter d’accueil du Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier (SCUM) à 16h, sur la pelouse d’Atrium à l’entrée de l’université Paul Valéry



Montpellier : soirée conférence et débat avec Frank Mintz, historien et militant libertaire auteur du livre “L’autogestion dans l’Espagne révolutionnaire”, organisé par l’Union Communiste Libertaire. Ce sera à partir de 19h à La Carmagnole, 10 rue de la Palissade

Jeudi 10 septembre

Montpellier : rassemblement de soutien à José Luis Moragues, militant BDS/UP Montpellier attaqué en justice par les présidentes du CRIF Languedoc-Roussillon et du Centre Culturel Juif Simone Veil (CCJSV) pour une vidéo dénonçant leur soutien politique à Israël. Ce sera à 13h au Tribunal Judiciaire, place Pierre Flotte.

Frontignan : ouverture de l’épicerie associative de la Coopérative Intégrale du Bassin de Thau (CIBT). Les principaux produits disponibles sont des produits locaux, de saison, bio, en circuit-court et à prix libre (légumes, fruits, pain, farine, œufs, fromages de chèvre, miels, confitures, tisanes, sirops, vins, huile d’olive, huiles culinaires, vinaigres aux plantes, sel aux herbes, savons et baumes avec des plantes cultivées localement, riz de Camargue, lentilles, pois chiches.) Ce sera de 17h à 18h30 au local associatif La Grève, 19 bis boulevard Victor Hugo

Frontignan : discussion sur la loi « permis de tuer », qui prévoit une présomption d’usage légitime de l’arme par les forces de l’ordre qui va au-delà de la légitime défense, de 18h30 à 20h30 au local associatif La Grève, 19 bis boulevard Victor Hugo

Samedi 12 septembre

Montpellier : fête “La rentrée de la lutte des classes” au local associatif Le Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs, de 12h30 à 23h30. Au programme : conférence et ateliers militants, repas partagés, animations et jeux de kermesse, et une boom en soirée. Plus de détails sur le programme par ici

Lundi 14 septembre

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques, numériques ou biologiques, avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. Dès 18h30 à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Mardi 15 septembre

Béziers : rassemblement à 9h à Enedis Ovalie, puis à 11h devant la sous-préfecture, à l’initiative des salarié-es électricien-nes et gaziers-ères, dans le cadre d’une mobilisation contre la remise en question du tarif spécial sur l’énergie dont bénéficient les agents

Montpellier : manifestation étudiante contre les frais d’inscription prévus à l’entrée de certaines formations pour les étudiant-es étrangers-ères et la suppression des APL pour certain-es étudiant-es étrangers-ères hors UE. Ce sera à 10h place Albert 1er.

Montpellier : rassemblement à 10h à Trancavel, à l’initiative des salarié-es électricien-nes et gaziers-ères, dans le cadre d’une mobilisation contre la remise en question du tarif spécial sur l’énergie dont bénéficient les agents

Montpellier : rassemblement régional de 12h à 14h devant la préfecture contre le manque de moyens dans la santé et l’action sociale, appelé aussi par les syndicats de l’énergie. La CGT sera aussi présente de 9h à 12h sur la place de la Comédie

Montpellier : rassemblement de soutien à Roland Veuillet, convoqué à 14h devant la Cour d’Appel de Montpellier pour des faits remontant au mouvement des gilets jaunes

Montpellier : conférence-débat sur le thème “L’extrême-droite dans le Midi, permanences et mutations.”, dès 19h à La Carmagnole, 10 rue de la Palissade. Avec Philippe Secondy, historien, auteur de “La persistance du Midi blanc” et de “Fabrication d’un collabo” et Emmanuel Négrier, politiste, CEPEL, directeur de la revue Pôle sud. Dans le cadre du festival antifasciste et solidaire Les Fourmilières.

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