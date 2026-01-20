Cette semaine dans l’Hérault : rassemblement de soutien au peuple kurde, rendez-vous antimilitariste

Mardi 20 janvier

Montpellier : rassemblement de soutien au peuple kurde, sous pression d’une offensive militaire du régime de Damas en Syrie, réprimé par le gouvernement en Iran. Rendez-vous à 16h devant la préfecture, puis à 18h place de la Comédie

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à 18h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 26 22 ou 06 42 35 98 11.)

Mercredi 21 janvier

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Jeudi 22 janvier

Frontignan : présentation du livre « Maudite soit la guerre, manuel de résistance antimilitariste » de Pierre Douillard. Ce sera à 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo. Lire ici notre entretien avec l’auteur

Vendredi 23 janvier

Montpellier : soirée en soutien aux familles expulsées et mal logées à Montpellier, et aux assos qui les côtoient au quotidien. Au programme : table ronde sur “Migrations et Logement”, tombola aux bénéfices des familles, repas à prix libre, scène ouverte et un DJ set préparé par les enfants des familles. Dès 18h au Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs

Montpellier : présentation du livre « Maudite soit la guerre, manuel de résistance antimilitariste » de Pierre Douillard. Ce sera à 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue de la Palissade . Lire ici notre entretien avec l’auteur

Samedi 24 janvier

Montpellier : rassemblement anti militariste organisé par plusieurs collectifs de la région Occitanie, à 14h devant le Conseil Régional Occitanie, avenue de la Pompignane contre le plan de financement de 200 millions d’euros pour l’industrie de l’armement sur le territoire voté par la présidente de région Carole Delga.

Montpellier : table-ronde sur le thème “Violences policières, violences racistes”, organisé par le NPA l’Anticapitaliste et l’association kanak Ceini Hnyei. Au programme : discussion dès 18h, puis à partir de 19h30, musique avec DJ set de Poule de Teuf, et TombolACAB (tickets en vente sur place, tirage à 20h30). Ce sera au Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à 18h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 26 22 ou 06 42 35 98 11.)

Dimanche 25 janvier

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles, avec scéance de bricolage collectif dès 15h

Lundi 26 janvier

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. Dès 18h30 à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE FAIS UN DON