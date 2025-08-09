Cette semaine dans l’Hérault : rencontres du Maquis pour l’émancipation, manifs Palestine, préparation du 10 septembre

Du 10 au 15 août se tient l’édition 2025 rencontres du Maquis pour l’émancipation, au lieu dit Bois Bas sur la commune de Minerve. Au programme : discussion avec l’Académie de la Modernité Démocratique sur le processus révolutionnaire au Kurdistan, présentation d’un ouvrage sur les anarchistes dans les prisons franquistes, débat sur les dégâts du numérique, tour d’horizon du mouvement squat en Europe… Mais aussi pleins d’autres discussions, des concerts et spectacles, le tout dans un cadre idyllique. L’ensemble du programme et plus d’infos par ici.

Samedi 9 août

Béziers : manifestation de soutien à la Palestine à 18h devant la mairie

Montpellier : manifestation en soutien à la Palestine à 18h30 rue de la Loge (côté MacDo)

Lundi 11 août

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques (ou autres) avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Mardi 12 août

Montpellier : réunion publique pour préparer la mobilisation du 10 septembre. Rendez-vous sur le parking du Burger King de Près d’Arènes à 18h30

Dimanche 17 août

Clermont-l’Hérault : les rencontres « citoyens en lutte » proposent un rendez-vous pour discuter entre autre de la préparation de la mobilisation du 10 septembre. Rendez-vous dès 11h au lac du Salagou, côté Clermont-l’Hérault, à proximité du ponton et du poste de secours. Repas partagé et discussions dans l’après-midi.

