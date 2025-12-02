Chantal Mauchet débarque à la préfecture de l’Hérault : fin de règne pour François-Xavier Lauch

La préfecture de l’Hérault change de visage : François-Xavier Lauch s’en va pour laisser sa place à Chantal Mauchet, ex-préfète de l’Ain, nommée ce mardi 2 décembre en Conseil des ministres. Retour sur deux ans de règne d’un préfet doté d’une conception de l’ordre public bien à lui…

Marquer les esprits plus que le très droiter Hugues Moutouh, préfet “bulldozer” présent dans l’Hérault de 2021 à 2023, il fallait le faire. François-Xavier Lauch a en un sens réussi : dès son arrivée en octobre 2023, ce proche d’Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin était allé jusqu’à qualifier toute “manifestation de soutien au peuple palestinien” d’ “atteinte à la dignité humaine“. Par la suite, il interdira quasi-systématiquement tout évènement de soutien à la Palestine sur la voie publique, allant jusqu’à se faire condamner par le tribunal administratif, qui avait affirmé que “le préfet a porté une atteinte grave à la liberté de manifester, qui constitue une liberté fondamentale.”

Une conception de l’ordre public bien à lui, qui le poussera également à rédiger un arrêté instaurant un tri entre les ‘bons” et les “mauvais” manifestants lors de la manifestation intersyndicale du 2 octobre. Une décision là encore retoquée par le tribunal administratif. Un mois plus tôt, après la manifestation du 10 septembre, alors qu”un journaliste avait été violenté par la police et qu’un jeune homme était dans un état grave après un coup de canon à eau dans la tête, il s’était fendu d’un communiqué minimisant les violences commises par les forces de l’ordre. Une réaction que l’on aurait pu traduire par “circulez, il n’y a rien à voir”.

Outre un espace urbain quadrillé par des drones lors des mobilisations sociale, François-Xavier Lauch s’est aussi illustré dans les zones rurales du Département en réprimant les free-parties : début 2025, il interdisait la tenue de ces fêtes techno sur l’ensemble du territoire pour toute l’année, provoquant ainsi une grande manifestation en musique dans les rues de Montpellier.

On se rappellera aussi de François-Xavier Lauch comme un fervent défenseur de grands projets inutiles comme le Contournement Ouest de Montpellier (une deux fois deux voies reliant l’A750 à Juvignac) et comme celui qui aura écrit un courrier d’intimidation à une avocate de la Ligue des Droits de l’Homme après avoir perdu un référé, laquelle avait dénoncé une “attaque au droit de la défense”. Et juste avant de partir diriger la préfecture du Pas-de-Calais, il a augmenté le pouvoir géographique de la brigade du logement social sur des motifs légalement interrogés par la LDH.

Arrivée de l’Ain, Chantal Mauchet, première femme nommée à la préfecture de l’Hérault, pourra difficilement faire pire que son prédécesseur. Mais attention : dans le Clapas, ce genre de phrases a historiquement une fâcheuse tendance à porter malheur.

